سواريز: تألمت مثل ميسي.. هناك أشياء غريبة في برشلونة

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 11:18

كتب : FilGoal

برشلونة - ميسي - سواريز

انتقد لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد إدارة برشلونة، ناديه السابق، بسبب طريقة رحيله عن الأخير، مشيرا إلى تقديره لغضب صديقه ليونيل ميسي من القرار.

لويس سواريز

النادي : أتليتكو مدريد

برشلونة

وهاجم ميسي إدارة برشلونة بضراوة بعد قرارها بالاستغناء عن سواريز الذي انضم الشهر الماضي إلى فريق روخيبلانكوس.

وأراد ميسي الرحيل عن النادي الكاتالوني لكن الشرط الجزائي الضخم الموجود في عقده مع النادي حال دون ذلك.

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وقال سواريز في تصريحات صحفية يوم الجمعة:"لم أتفاجأ مما قاله ميسي لأني أعرفه جيدا، أعرف مدى الألم الذي شعر به، والذي شعرت به أيضا".

وواصل المهاجم البالغ عمره 33 عاما "شعر أن النادي طردني بسبب مستواي. كانت هناك طرق أخرى للقيام بالأمور بشكل صحيح معي. كانت ست سنوات طويلة وهذا أزعجه أيضا. أراه صديقا ويعرف تماما كيف عانينا".

واستمر "كانت هناك بعض الأشياء الغريبة في برشلونة، مثل إرسالك للتدرب منفردا لأنك لن تشارك في المباراة. مثل هذه الأشياء ضايقتني وعائلتي رأتني متأثرا، لذلك شجعتني لأخذ الفرصة، حين أرادني أتليتكو، لم أتردد لحظة".

وأتم "واضح أن علي التعود على أشياء مختلفة، لكني سعيد جدا في أتليتكو".

وانتقل سواريز إلى أتليتكو مجانا بعقد يمتد لموسمين.

وارتدى اللاعب قميص بلاوجرانا لست سنوات بعدما لعب لأياكس وليفربول.

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