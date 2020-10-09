راحة للاعبي الأهلي من مران اليوم.. وتدريبات خاصة لـ الشيخ وصالح جمعة

خاض أحمد الشيخ وصالح جمعة لاعبا الأهلي تدريبات خاصة صباح الجمعة في ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وتدرب الثنائي تحت إشراف كابيلو مخطط أحمال الفريق.

ومنح بيتسو موسيماني مدرب الأهلي لاعبيه راحة من مران اليوم على أن يستأنف التدريبات غدا السبت استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وبعد مباراة بيراميدز يتجه الأهلي إلى المغرب لمواجهة مضيفه الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد في 17 أكتوبر وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

وإذا عبر الفريق للنهائي يواجه الزمالك أو الرجاء.

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