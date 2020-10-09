ميسي: التوتر عقد مهمتنا أمام الإكوادور

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

ميسي

يرى ليونيل ميسي نجم الأرجنتين أن فريقه لم يظهر بشكل جيد ضد الإكوادور في افتتاح تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، مشيرا إلى أن الفوز هو أهم شيء اقتنصه من المواجهة.

وقال ساحر برشلونة في تصريحات صحفية بعد المباراة التي حسمها من ركلة جزاء:"علمنا أن المباراة ستكون معقدة، لكن الأهم أننا فزنا والآن علينا العمل لمواصلة التطور".

وواصل ميسي (33 عاما) "كان مهما بداية التصفيات بفوز لأننا نعلم مدى صعوبتها. المواجهات دائما صعبة. كنا نأمل أن يكون المستوى مختلفا لكننا لم نلعب معا منذ عام تقريبا، التوتر عقد الأمور".

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وتحل الأرجنتين ضيفة على بوليفيا يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات.

وتلعب منتخبات أمريكا الجنوبية ضد بعضها البعض ذهابا وإيابا ويتأهل أول 4 فرق إلى كأس العالم.

بينما يلعب الخامس ملحقا مع منتخب من قارة أخرى من أجل مقعد في العرس العالمي.

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