قذيفة جوميز تخطف فوزا قاتلا لـ أوروجواي على تشيلي

فاز منتخب أوروجواي على تشيلي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب المئوية بالعاصمة مونتيفيديو، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

لويس سواريز، وماكسي جوميز سجلا هدفي أوروجواي، فيما سجّل أليكسيس سانشيز هدف تشيلي الوحيد.

لتحصد أوروجواي أول 3 نقاط في مشوار الوصول إلى قطر، ويظل رصيد تشيلي خاليا من النقاط.

عقدة تشيلي تواصلت في أرض أوروجواي حيث لم تتنصر مطلقا في 28 مباراة بينهما، إذ تفوقت أوروجواي 21 مرة، وكان التعادل حاكما 7 مرات.

أوروجواي حاولت التقدُم في النتيجة مبكرا بتسديدة صاروخية من فيدي فالفيردي، لكنها ارتدت من عارضة تشيلي.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم إيبر أكينو ركلة جزاء لـ أوروجواي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على خلفية لمسة يد ارتكبها سيباستيان فيجاس داخل منطقة الجزاء.

لويس سواريز تقدّم للتنفيذ وسجل بنجاح، مفتتحا أهداف تصفيات كأس العالم 2022.

سواريز سجّل هدفه رقم 60 بقميص أوروجواي معززا صدارته لهدافي السيلستي التاريخيين، كما وصل إلى الهدف رقم 22 في مسيرته بتصفيات كأس العالم، متخطيا صديقه ليو ميسي صاحب الـ21 هدفا بشكل مؤقت.

سواريز أهدى هدفه أمام تشيلي لـ فيرناندو موسليرا حارس أوروجواي بعد تعرضه في وقت سابق لإصابة قوية، ووفاة والدته قبل أيام.❤️👏 pic.twitter.com/g2dxRTt7Kx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 8, 2020

في الشوط الثاني عادت تشيلي إلى المباراة وأدركت التعادل بواسطة أليكسيس سانشيز في الدقيقة 55 بعد تمريرة بينية رائعة من تشارليس أرانجيز.

لكن أوروجواي خطفت نقاط المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية من البديل جوميز مهاجم فالنسيا.

وفي مباراة أخرى مثيرة، تعادلت باراجواي أمام ضيفتها بيرو بهدفين لكل طرف في ملعب ديفينسوريس دل تشاكو.

أندري كاريّو نجم الهلال تقدّم لـ بيرو بهدف رائع من تسديدة على الطائر في الدقيقة 53.

لكن البديل آنخل روميرو أدرك التعادل لـ باراجواي في الدقيقة 66.

قبل أن يعود روميرو بنفسه ليضيف الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 85 أكمل كاريو الثنائية بدوره وسجل هدف التعادل لـ بيرو، ليكون أول لاعب يسجل ثنائية لـ بيرو خارج ملعبها في تصفيات المونديال منذ أن فعلها فرانكو نافارو عام 1985، أي قبل 35 عاما في مواجهة تشيلي.

بيرو وصلت إلى 9 مباريات متتالية دون هزيمة في تصفيات المونديال منذ سقوطها أمام البرازيل في 2016، وهي أفضل سلسلة لها في تاريخها بتصفيات كأس العالم.