قذيفة جوميز تخطف فوزا قاتلا لـ أوروجواي على تشيلي

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 02:54

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أوروجواي - تشيلي

فاز منتخب أوروجواي على تشيلي بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب المئوية بالعاصمة مونتيفيديو، ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية.

لويس سواريز، وماكسي جوميز سجلا هدفي أوروجواي، فيما سجّل أليكسيس سانشيز هدف تشيلي الوحيد.

لتحصد أوروجواي أول 3 نقاط في مشوار الوصول إلى قطر، ويظل رصيد تشيلي خاليا من النقاط.

عقدة تشيلي تواصلت في أرض أوروجواي حيث لم تتنصر مطلقا في 28 مباراة بينهما، إذ تفوقت أوروجواي 21 مرة، وكان التعادل حاكما 7 مرات.

أوروجواي حاولت التقدُم في النتيجة مبكرا بتسديدة صاروخية من فيدي فالفيردي، لكنها ارتدت من عارضة تشيلي.

وقبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم إيبر أكينو ركلة جزاء لـ أوروجواي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، على خلفية لمسة يد ارتكبها سيباستيان فيجاس داخل منطقة الجزاء.

لويس سواريز تقدّم للتنفيذ وسجل بنجاح، مفتتحا أهداف تصفيات كأس العالم 2022.

سواريز سجّل هدفه رقم 60 بقميص أوروجواي معززا صدارته لهدافي السيلستي التاريخيين، كما وصل إلى الهدف رقم 22 في مسيرته بتصفيات كأس العالم، متخطيا صديقه ليو ميسي صاحب الـ21 هدفا بشكل مؤقت.

في الشوط الثاني عادت تشيلي إلى المباراة وأدركت التعادل بواسطة أليكسيس سانشيز في الدقيقة 55 بعد تمريرة بينية رائعة من تشارليس أرانجيز.

لكن أوروجواي خطفت نقاط المباراة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية من البديل جوميز مهاجم فالنسيا.

وفي مباراة أخرى مثيرة، تعادلت باراجواي أمام ضيفتها بيرو بهدفين لكل طرف في ملعب ديفينسوريس دل تشاكو.

أندري كاريّو نجم الهلال تقدّم لـ بيرو بهدف رائع من تسديدة على الطائر في الدقيقة 53.

لكن البديل آنخل روميرو أدرك التعادل لـ باراجواي في الدقيقة 66.

قبل أن يعود روميرو بنفسه ليضيف الهدف الثاني لبلاده في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 85 أكمل كاريو الثنائية بدوره وسجل هدف التعادل لـ بيرو، ليكون أول لاعب يسجل ثنائية لـ بيرو خارج ملعبها في تصفيات المونديال منذ أن فعلها فرانكو نافارو عام 1985، أي قبل 35 عاما في مواجهة تشيلي.

بيرو وصلت إلى 9 مباريات متتالية دون هزيمة في تصفيات المونديال منذ سقوطها أمام البرازيل في 2016، وهي أفضل سلسلة لها في تاريخها بتصفيات كأس العالم.

تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
أخر الأخبار
قذيفة جوميز تخطف فوزا قاتلا لـ أوروجواي على تشيلي 6 ساعة | أمريكا
تشكيل الأرجنتين – ميسي ولاوتارو يهجمان الإكوادور 7 ساعة | أمريكا
العشري لـ في الجول: اعتذرت عن عدم استكمال مهمتي مع الحدود.. النجاة من الهبوط صعبة 8 ساعة | مصر
التشكيل – سواريز وفالفيردي يقودان أوروجواي.. وتشيلي تدفع بـ فيدال وسانشيز 9 ساعة | أمريكا
تحديد موعد مباراتي منتخب مصر مع توجو في تصفيات أمم إفريقيا 9 ساعة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2020 – صربيا تنطح النرويج في الإضافي.. وركلات الترجيح تحسم 3 مباريات 9 ساعة | أوروبا
طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تطورات حالة محمود عبد العزيز.. وسبب تأخر عودته 9 ساعة | الدوري المصري
مدحت عبد الهادي: نعاني من ضغط كبير.. كان الله في عون اللاعبين 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 2 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 3 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي 4 في الجول يكشف – القصة الكاملة لإصابة محمد محمود الجديدة
قد ينال إعجابك