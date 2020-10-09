محسن صالح: فايلر أهمل عمله في الأهلي بعد كورونا

انتقد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط في الأهلي، المدرب السابق للفريق ريني فايلر.

وصرح محسن صالح عبر قناة MBC مصر "أحترم فايلر، وأحترم إنجازه مع الفريق، لكن في الفترة الأخيرة آراؤه كانت متباينة وقرأنا تصريحاته في صحف بلجيكا وسويسرا تعني أنه يفكر في الرحيل، كما أن تصرفاته لم تكن مستساغة".

وأوضح "اشترط الحصول على الراتب قبل موعده، إنه أمر غريب، الشكوى تكون من تأخر صرف الراتب، ونحن نصرف الراتب في موعده، لماذا طلب الراتب مبكرا، ومطالبته مكافأة الفوز بالدوري والبطولة لم تنته. تشعر أن المطالب تعجيزية، تدفعك وتتجه لإنهاء التعاقد".

وتابع "هناك أمور لم أكن أريد الحديث عنها، فالكل لاحظ أن المستوى قبل وبعد كورونا، حدث نوع من الإهمال في العمل، والتفكير في أمور أخرى، لا نعلمها".

وواصل "وصلتنا معلومات أنه لم يعد يصحح أخطاء الفريق بمحاضرات فنية ونظرية كما كان يفعل، ويعتذر عن عدم التواجد في معسكر الفريق ليلة المباريات، ويترك الفريق ويأتي قبل اللقاء بساعات".

واستطرد "كلها تصرفات توحي بأن فايلر في طريقه للرحيل. ماذا ننتظر؟ أن ترحل قبل أيام من البطولة الأفريقية ونبحث عن مدرب جديد؟".

وأردف "لقد طلب أجازة رغم ارتباط الفريق بمباراتين، لا يوجد مدرب محترف يفعل ذلك، إلا إذا كان يريد أن (يضرب كرسي في الكلوب)".

وواصل "لذا حضرنا الخطط الأخرى، بحيث إذا ركب الطائرة، تنزل طائرة أخرى بالمدرب الجديد في اليوم التالي، هذا ما حدث وفقا لقرار مجلس الإدارة".

وبسؤاله هل الأهلي هو من فسخ التعاقد مع فايلر؟ أجاب محسن صالح في ختام تصريحاته "لقد حاول ضربنا، فماذا ننتظر؟ أن نقدم له وردة، لقد أعطانا إيحاء بأنه يريد الرحيل، لذا كان لابد من تحضير بديل، بدلا من تعقيد الأمور بشكل متكرر من زيادة راتب وصرف المكافآت مبكرا وتعديلات على الجهاز المعاون وغيرها".

وفسخ الأهلي تعاقده مع فايلر في 1 أكتوبر الماضي وانتدب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمدة موسمين.

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