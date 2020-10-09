مواعيد مباريات الجمعة 9 أكتوبر 2020.. الإسكندرية تستضيف دربيين

الجمعة، 09 أكتوبر 2020 - 10:23

كتب : FilGoal

بهاء مجدي يمر من أسامة إبراهيم في دربي القنال بين المصري والإسماعيلي

تستضيف عروس البحر المتوسط يوم الجمعة مباراتي دربي في الدوري المصري الممتاز، الأولى في الثالثة عصرا بين المصري والإسماعيلي.

ويجري دربي القناة على ملعب برج العرب.

وفي الخامسة والنصف يستضيف طنطا فريق المقاولون العرب، ويجري دربي الإسكندرية في الثامنة مساء بين سموحة والاتحاد.

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وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

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