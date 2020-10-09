مواعيد مباريات الجمعة 9 أكتوبر 2020.. الإسكندرية تستضيف دربيين

تستضيف عروس البحر المتوسط يوم الجمعة مباراتي دربي في الدوري المصري الممتاز، الأولى في الثالثة عصرا بين المصري والإسماعيلي.

ويجري دربي القناة على ملعب برج العرب.

وفي الخامسة والنصف يستضيف طنطا فريق المقاولون العرب، ويجري دربي الإسكندرية في الثامنة مساء بين سموحة والاتحاد.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباريات الثلاث.

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