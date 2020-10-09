تحديد موعد مباراتي منتخب مصر مع توجو في تصفيات أمم إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد مباراتي مصر مع توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكشف محمد بركات مدير المنتخب المصري عن موعد المباراتين حسب البيان الوارد من الاتحاد الإفريقي.

وقال بركات في بيان عبر صفحة الاتحاد "كاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بلومي".

وأوضح "مباراة الذهاب بمصر سيقودها طاقم تحكيم من رواندا، بينما يقود مباراة العودة بتوجو طاقم من السنغال".

منتخب مصر بدأ التصفيات بتعادلين مع كينيا في مصر بهدف لكل فريق، ثم مع جُزر القُمر بدون أهداف خارج الأرض.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 المقررة في الكاميرون برصيد نقطتين، وخلف جُزر القُمر صاحبة الصدارة بأربع نقاط، وكينيا صاحبة النقطتين.

اقرأ أيضا:

مركز الزمالك الثاني في خطر

كيف يشارك الزمالك في دوري الأبطال دون تحقيق وصافة الدوري