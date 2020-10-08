تصفيات يورو 2020 – صربيا تنطح النرويج في الإضافي.. وركلات الترجيح تحسم 3 مباريات

انتهت مباريات نصف نهائي مُلحق الصعود إلى يورو 2020، بعد أن شهدت إثارة نارية امتد بعضها إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

تقام المباريات بنظام الدور الواحد بين 4 فرق من كل مستوى في دوري الأمم الأوروبية للموسم الماضي.

المستوى الأول

عبرت المجر إلى نهائي المستوى الأول، بفوزها الكبير على مضيفتها بلغاريا بثلاثة أهداف مقابل أهدف واحد، في ملعب فاسيل ليفسكي.

ويلي أوربان، وزولت كالمار، ونيمانيا نيكوليتش سجّلوا أهداف المجر، قبل أن يسجل جيورجي يوموف هدف بلغاريا الوحيد في الدقيقة الأخيرة.

وتأهلت المجر لمواجهة أيسلندا في المباراة النهائية والفاصلة للعبور إلى يورو 2020.

أيسلندا بدورها فازت على ضيفتها رومانيا بهدفين مقابل هدف واحد.

جيلفي سيجوردسون نجم إيفرتون سجّل هدفي أيسلندا في الدقيقتين 16 و34، فيما قلّص أليكساندرو ماكسيم الفارق لـ رومانيا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، دون أن تنجح بلاده في العودة بالنتيجة.

ويقام النهائي بين المجر وأيسلندا يوم 12 نوفمبر المقبل في ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

المستوى الثاني

المستوى الثاني شهد إثارة كبيرة ولم تُحسَم مباراتيه سوى بركلات الجزاء الترجيحية.

أيرلندا الشمالية عبرت عقبة مضيفتها البوسنة والهرسك، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

راضي كرونيتش تقدّم للبوسنة في الدقيقة 14، قبل أن يدرك نيال ماكجين التعادل لـ أيرلندا الشمالية في الدقيقة 53.

في ركلات الترجيح أهدر هاريس هايردينوفيتش، وإدين فيسكا للبوسنة، فيما أهدر جورج سافيلي لـ أيرلندا الشمالية، وحسمت ركلة ليام بويس التعادل للمنتخب البريطاني.

وفي نصف النهائي الآخر، تخطت سلوفاكيا نظيرتها أيرلندا بركلات الترجيح أيضا بعد التعادل 0-0.

أهدر آلان براون ومات دوهيرتي لـ أيرلندا، لتعبر سلوفاكيا إلى النهائي على أرض أيرلندا الشمالية يوم 12 نوفمبر في بيلفاست.

المستوى الثالث

وتأهلت صربيا بدورها إلى نهائي المستوى الثالث بفوز مثير على مضيفتها النرويج بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد لوقت إضافي.

الإثارة انتظرت حتى الدقيقة 81، عندما سجّل البديل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش هدف التقدُم لـ صربيا بعد لحظات من دخوله الملعب.

لكن البديل النرويجي ماتياس نورمان أدرك التعادل لبلاده النرويج بتسديدة رائعة في الدقيقة 88، وأخذ المباراة إلى الوقت الإضافي.

النرويج لم تتعلم من الدرس، فتلقت هدفا ثانيا رائعا بواسطة ميلينكوفيتش سافيتش أيضا في الدقيقة 102، لم تستطع تعويضه هذه المرة.

وفي المباراة الأخرى، أطاحت اسكتلندا بالكيان الصهيوني بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0.

ويقام النهائي بين صربيا واسكتلندا يوم 12 نوفمبر في العاصمة بيلجراد.

المستوى الرابع

جورجيا بدورها عبرت إلى نهائي المستوى الرابع بفوز صغير على ضيفتها بيلاروسيا بهدف دون رد، سجّله تورنيكي أوكرياشفيلي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

وفي المباراة الثانية، فازت مقدونيا الشمالية على ضيفتها كوسوفو بهدفين مقابل هدف واحد.

بنجامين كولوي تقدّم لـ مقدونيا الشمالية بالخطأ في مرمى كوسوفو بالدقيقة 16.

لكن زميله فلورنت هادرجيوناي تعادل لـ كوسوفو في الدقيقة 29.

قبل أن يسجل داركو فيلكوفسكي هدف الانتصار لـ مقدونيا الشمالية في الدقيقة 33.

لتلعب مقدونيا الشمالية النهائي التاريخي أمام جورجيا يوم 12 نوفمبر المقبل في تبيليسي.

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