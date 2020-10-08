طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تطورات حالة محمود عبد العزيز.. وسبب تأخر عودته

أين وصلت حالة محمود عبد العزيز في مشوار عودته من الإصابة، ولماذا تأخرت عودته حتى الآن؟

سؤال يجيب عنه محمد أسامة طبيب نادي الزمالك لـFilGoal.com.

وقال محمد أسامة في تصريحات لـFilGoal.com: "محمود عبد العزيز عاد من ألمانيا بعد العرض على الطبيب الألماني، وحالتة على ما يرام".

وأضاف "خلال الوقت الحالي، يؤدي زيزو المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي والعلاجي".

طبيب الزمالك أتبع عن التأخير في عودة اللاعب "كل إصابة تختلف عن الأخرى ولها ظروفها العلاجية والتأهيلية، وخاصة أن محمود عبد العزيز خضع لعمليات سابقة في الرباط الصليبي للركبة".

أسامة أكمل "زيزو سيعود قريبا، ولن أتعجل في عودته إلا إذا اطمئنينا تماما على سلامته بشكل مثالي".

وأتم "نريد ذلك حتى لا تحدث أي مشكلة ويحدث تفاقم في إصابة اللاعب، أو حدوث أزمة طبية غير متوقعة".

زيزو تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة بداية الموسم الجاري في 3 أكتوبر الماضي خلال مباراة مصر للمقاصة في الجولة الثانية من الدوري.

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