حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عن حالة لاعبيه المصابين وموعد عودتهم.

وصرّح عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "محمد الشناوي في حالة جيد، قد ينضم للتدريبات الجماعية يوم السبت، أو يوم الإثنين على أقصى تقدير".

وأضاف: "رامي ربيعة أمامه بعض الوقت، نأمل أن يتواجد في مباراة العودة أمام الوداد، وإن كان الأمل ضعيفا".

وواصل: "أيمن أشرف يعاني من إجهاد في عضلة السمانة وفضّلنا إراحته في تدريب اليوم، وغدا سنرى حالته، لن نغامر بأي لاعب".

وتابع: "سعد سمير سيشارك في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع".

وأكمل: "أليو بادجي ومحمود وحيد يعانيان من بعض الإجهاد ولم يتدربا اليوم، من الممكن أن يعودا للتدريب يوم السبت".

وعلّق على عدم اكتشاف إصابة محمد محمود في الغضروف رغم سفره إلى ألمانيا لإجراء الفحص: "عدم دقة التشخيص الطبي في ألمانيا أمر حدث من قبل مع كريم نيدفيد قبل محمد محمود، وهو ما قد يدفعنا إلى إعادة حساباتنا مستقبلا، قد نتعامل مع أطباء عظماء داخل مصر، أو من أي مكان آخر في العالم".

موسيماني

وتحوّل عبد الحفيظ للإشادة بـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق: "بعض المدربين يحتاجون إلى فترة طويلة لاستكشاف الأجواء والمناخ واللاعبين والتدريبات، لكن موسيماني انسجم منذ يومه الأول".

وواصل: "موسيماني عقد الكثير من الجلسات الثنائية والفردية مع اللاعبين، هو يهتم للغاية بعدم المركزية داخل الملعب وعمل المثلثات واسترجاع الكرة بشكل سريع".

وتابع: "موسيماني يحضّر جيدا للتدريبات والمباريات ويهتم بالحركة داخل الملعب وعدم التقيد بالمراكز".

وأكمل: "يحرص دائما على استخلاص الكرة بشكل سريع، ولو امتلك مزيدا من الوقت لقام بتحفيظ اللاعبين بشكل أفضل. أتمنى أن نصل لمستوى جيد بحلول مباراة الوداد".

وشدد: "كلنا نعرف شخصية وإمكانيات وقدرات موسيماني، لديه دراية كبيرة بالكرة الإفريقية والعربية والأهلي تحديدا".

وأوضح: "موسيماني لم يستغرق وقتا طويلا في الانسجام، بل فعل ذلك من يومه الأول، بخلاف مدربين آخرين يأخذون وقتا طويلا للتعرف على الأجواء والمناخ واللاعبين ونظام التدريبات".

وأضاف: "كل اللاعبين يحصلون على فرصتهم، فقد نحتاج أي منهم في أي لحظة. كما أ،ه يتابع المعارين ويهتم بكل شيء ويعمل كثيرا".

رحلة المغرب

وكشف عبد الحفيظ بشأن سفر الأهلي إلى المغرب لمواجهة الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا: "الاتحاد الإفريقي طلب ملفا طبيا كاملا لكل لاعب يشمل تحليلات دم ورسم قلب، وأن نخضع لمسحة PCR مرتين خلال العشرة أيام المقبلة، خضعنا لواحدة بالفعل وسنخضع للأخرى يوم الأحد".

وأكمل: "حتى الآن تأشيرات الدخول إلى المغرب لم تصلنا، لا زلنا على تواصل مع الجانب المغربي لنعرف إن كانت ستكون تأشيرة مجمعة أو تصريحات. أتمنى فتح المجال الجوي حتى أسافر مبكرا قبل الفريق".

أيوب الكعبي

وعلّق عبد الحفيظ على محاولة الوداد البيضاوي قيد أيوب الكعبي للمشاركة أمام الأهلي: "قيد أيوب الكعبي في قائمة الوداد أمر صعب جدا ويصل للاستحالة".

وأضاف: "هناك لوائح وقوانين حاكمة في الاتحاد الإفريقي، لو كان لديك لاعبا مقيدا في قائمتك، وخرج لسبب إعارة أو بيع أو استغناء، وبالتالي سقط من القائمة وذهب للعب في مكان آخر، فعندما يعود يجب أن يكون ذلك عن طريق قيد جديد محليا وإفريقيا".

واسترجع: "حدث ذلك معنا سابقا في موسم 2012\2013 عندما خرج فتحي وجدو معارين إلى هال سيتي، وأبو تريكة إلى بني ياس، عندما عادوا في يونيو أو يوليو، قالوا لنا إنهم خرجوا من القائمة ويجب أن نقيدهم مرة أخرى، فاستحوذا وقتها على 6 أماكن هم الثلاثة".

وشدد: "الآن لا يوجد قيد في إفريقيا من الأساس، ولا يحق لأي نادٍ إكمال قائمته، هل كان يحق لـ سعد سمير المشاركة في نهائي إفريقيا مثلا بعد أن أخرجناه من القائمة؟ بالطبع لا".

أحمد فتحي

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أوضح أن فتحي لن يكون قادرا على المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي بسبب مواعيد القيد المحلي.

وعن ذلك قال عبد الحفيظ: "أعتقد أن موقف فتحي سيكون محل دراسة اتحاد الكرة، لأن الأمر يتجاوز حالة أحمد فتحي وحده"".

وأكمل: "لائحة اتحاد الكرة تنص على وجود 5 استبدالات فقط على مدار العام، وبالتالي أي لاعب يتم قيده قبل النهائي سيستمر معنا طوال العام".

وأتم: "الأمر ينطبق على الزمالك وبيراميدز أيضا، وليس الأهلي فقط".

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