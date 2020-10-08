مؤتمر بابافاسيليو: المباريات أصبحت مميتة.. أتمنى جدول طبيعي للموسم الجديد

اشتكى نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة من الإرهاق الذي عانى منه فريقه أمام الزمالك.

وادي دجلة تعادل مع الزمالك بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وقال نيكوديموس بابافاسيليو في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لعبنا شوط أول جيد جدا وسيطرنا على المباراة وكان هناك فرصة لفريق كبيرة جدا في الشوط الأول".

وأضاف "الفريقان عانا من الإرهاق في الشوط الثاني، وكان هناك العديد من الإصابات، وفقدنا خدمات اللاعبين".

بابافاسيليو أتبع "حاولنا التعامل خلال المباراة ولكن أعتقد أن التعادل كان مستحقا للفريقين. معظم الفرق لم يكن لها مشكلة في المباريات بعد العودة، ولكن المباريات حاليا أصبحت مميتة للاعبين".

مدرب وادي دجلة أتبع "أتمنى أن ينتهي الدوري وبعد ذلك يكون هناك جدول طبيعي، ويكون هناك وقت جيد للتحضير للدوري الجديد، وهو ما سيكون مفيدا لجميع الأندية والمنتخب كذلك".

بابافاسيليو واصل "دفاع الفريق كان جيدا جدا ونحاول استغلال الفرص التي ستأتي لنا ".

وأتم "أنا راضي عن النقاط التي حصلنا عليها وراضي عن أداء الفريق، وسنحاول مساعدة الفريق بتدعيمات أخرى خلال الفترة المقبلة لأننا فقدنا خدمات اثنين من اللاعبين وقائمة الفريق عددها قليل".

التعادل رفع رصيد الزمالك للنقطة الـ65 في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة للنقطة الـ35 في المركز الـ13.

الزمالك سيٌخصم منه ثلاث نقاط بنهاية المسابقة تنفيذا لعقوبة عدم الحضور لمباراة الأهلي في الدور الأول، وبالتالي سيتراجع للمركز الثالث في الترتيب الحالي برصيد 62 نقطة.

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