طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تشخيص إصابتي حازم إمام ومحمد عبد الغني

غادر حازم إمام مباراة الزمالك ووادي دجلة مستبدلا بعد تعرضه لإصابة مع نهاية الشوط الأول.

وقال محمد أسامة طبيب نادي الزمالك لـ FilGoal.com: "حازم إمام يعاني من شد في العضلة الأمامية".

وأضاف "اللاعب سيخضع لأشعة غدا لتحديد مدى إصابته وموعد عودته للتدريبات".

كان حازم إمام قد خرج مستبدلا بين الشوطين لصالح أحمد عيد.

من جهة أخرى، كشف أسامة تشخيص إصابة محمد عبد الغني مدافع الفريق.

وقال أسامة "محمد عبد الغني تعرض لكدمة في أنفه أثناء اللقاء، وسيخضع لأشعة من أجل الاطمئنان عليه".

كان محمد عبد الغني قد تعرض للإصابة في الدقيقة السابعة من المباراة، لكنه أكمل اللقاء حتى نهايته مصابا.

الزمالك تعادل مع وادي دجلة سلبيا، ضمن مباريات الجولة الـ32 من المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من المسابقة.

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