وكيله: بيل يطمح لقيادة توتنام إلى لقب الدوري.. ووصلنا لطريق مسدود في ريال مدريد

كشف جوناثان بارنيت وكيل جاريث بيل، عن الطموح الهائل لموكله العائد مؤخرا إلى صفوف توتنام هوتسبير.

جاريث بيل النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وقال بارنيت في حديثه لـ سكاي سبورتس: "بيل يحب توتنام، الأمر الأهم أنه عاد ليبتسم ويستمتع بالحياة مجددا".

وشدد: "الأمر لم يكن متعلقا بالمال، عندما قرر الرحيل فإنه اختار المكان حيث سيكون قادرا على الاستمتاع".

وكشف: "تلقى عروضا أخرى ولم تكن ملائمة له. أمّا عندما توتنام ليطرق بابنا، فقد كان هذا العرض الملائم".

وتابع: "لقد مر بوقت صعب، والآن عاد ليستمتع مجددا، إنه يستحق السعادة، لكن كان أحد أفضل سفراء بريطانيا".

وأوضح: "في ريال مدريد لم نكن ذاهبين إلى أي اتجاه، وصلنا إلى طريق مسدود، وبعض الأمور السخيفة كانت تحدث من الجانبين".

وعند سؤاله عن طموح بيل مع توتنام، أجاب بثقة: "الفوز بالدوري الإنجليزي دون شك".

وأوضح: "توتنام يمتلك قائمة مميزة، ومدرب عظيم، ومع مساعدة جاريث أنا واثق أنهم سيكونون قريبين جدا من لقب الدوري، انظروا إلى نتائج الجولة الماضية وستعرفون أن كل الاحتمالات مفتوحة".

وتابع مازحا: "قول ذلك يقتلني من الداخل لأني مشجع لـ أرسنال، لكنه الواقع".

وواصل الدفع عن الجناح الويلزي: "بيل ليس عليه أن يثبت أي شيء لأي أحد، لقد فاز بألقاب أكثر من أي شخص آخر، وقد كان أحد أفضل 3 أو 4 لاعبين في العالم، وأعتقد أنه لا يزال كذلك".

وأتم: "لو نجح، فهذا عظيم، لو لم ينجح، فقد نجح في السابق بالفعل. لكني أعتقد أنه سينجح".

وانتقل بيل من ريال مدريد إلى توتنام لمدة موسم على سبيل الإعارة، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان مدرب الميرنجي.

اقرأ أيضا:

أزمة "استبدال" ستواجه الأهلي والزمالك بسبب لائحة القيد

أسوان يضمن البقاء