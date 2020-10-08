وكالة أنسا: رئيس سامبدوريا تلقى رصاصات وخطابات تهديد بالقتل حتى يبيع النادي

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 21:18

كتب : FilGoal

ماسيمو فيريرو - سامبدوريا

ذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء، أن ماسيمو فيريرو رئيس نادي سامبدوريا، قد تلقى تهديدات بالقتل.

وأفاد التقرير أن أولتراس سامبدوريا قد طالب فيريرو ببيع النادي بشكل مستمر، مطالب لم يستجب لها حتى اللحظة.

وكانت مجموعة أمريكية يقودها النجم الإيطالي السابق جيانلوكا فيالي قد حاولت الاستحواذ على النادي، لكن فيريرو لم يفرط في سامبدوريا.

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وتلقى فيريرو رصاصات، وخطابات تهديد بالقتل عبر البريد، كما نُصبت لافتات تعد "بزيارته" حول منزله.

واحتل سامبدوريا المركز 15 في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، بفارق 7 نقاط عن أقرب الهابطين.

فيريرو (69 عاما) منتج سينمائي، قام بالاستحواذ على سامبدوريا في عام 2014.

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