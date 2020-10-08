ديباي: كنت على وشك الانتقال لـ برشلونة.. الأمور كانت منتهية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 20:21

كتب : FilGoal

ديباي - ليون

كشف ممفيس ديباي لاعب أوليمبيك ليون، أنه كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

ممفيس ديباي

النادي : أولمبيك ليون

برشلونة

وصرّح ديباي: "الاتفاق كان وشيكا للغاية".

وأضاف عبر محطة NOS الهولندية: "لا أريد التطرق إلى التفاصيل، لكن المسألة كانت منتهية".

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واستدرك: "لكن بعد ذلك ولسوء الحظ، لم تسر بعض الأمور بالشكل المطلوب".

وتابع: "هذه هي الحياة وما حدث قد حدث".

وواصل: "الآن عليّ أن أركز مجددا على مسيرتي في ليون وأن أكون مهما لهم، ثم سأرى ما سيحدث مستقبلا، لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل".

وأتم: "لو واصلت اللعب بهذا المستوى، فالأندية ستواصل اهتمامها بي".

وحاول برشلونة ضم ديباي بناءً على طلب رونالد كومان مدرب الفريق، لكن الصفقة لم تتم لأسباب مادية.

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