ديباي: كنت على وشك الانتقال لـ برشلونة.. الأمور كانت منتهية
الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 20:21
كتب : FilGoal
كشف ممفيس ديباي لاعب أوليمبيك ليون، أنه كان على وشك الانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.
ممفيس ديباي
النادي : أولمبيك ليون
وصرّح ديباي: "الاتفاق كان وشيكا للغاية".
وأضاف عبر محطة NOS الهولندية: "لا أريد التطرق إلى التفاصيل، لكن المسألة كانت منتهية".
واستدرك: "لكن بعد ذلك ولسوء الحظ، لم تسر بعض الأمور بالشكل المطلوب".
وتابع: "هذه هي الحياة وما حدث قد حدث".
وواصل: "الآن عليّ أن أركز مجددا على مسيرتي في ليون وأن أكون مهما لهم، ثم سأرى ما سيحدث مستقبلا، لا أحد يستطيع التنبؤ بالمستقبل".
وأتم: "لو واصلت اللعب بهذا المستوى، فالأندية ستواصل اهتمامها بي".
وحاول برشلونة ضم ديباي بناءً على طلب رونالد كومان مدرب الفريق، لكن الصفقة لم تتم لأسباب مادية.
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