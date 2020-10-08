ميسي أم رونالدو؟ إجابة دبلوماسية من ترينكاو

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

فرانسيسكو ترينكاو - برشلونة

يعد فرانسيسكو ترينكاو لاعب برشلونة ومنتخب البرتغال، أحد القلائل في عالم كرة القدم الذين جاوروا كل من: ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

فرانشيسكو ترينكاو

النادي : برشلونة

ترينكاو المنتقل مؤخرا إلى برشلونة، يجوار ميسي في البلاوجرانا، ورونالدو في منتخب البرتغال.

وعندما سُئل الجناح الشاب عن النجمين الأسطوريين، أجاب: "أنا فخور للغاية بقدرتي على اللعب مع رونالدو وميسي".

أخبار متعلقة
تقرير برتغالي: السطو على منزل رونالدو في ماديرا الإصابة تجبر أوباميانج على مغادرة معسكر الجابون بوجبا: حلمي اللعب لـ ريال مدريد.. ويونايتد لم يتحدث معي في تجديد تعاقدي حوار – أداما تراوري.. عن الكتلة العضلية وخدعة الزيت التي كانت سرا

ورفض تفضيل أحدهما على الآخر: "من المستحيل أن أقول أيهما أفضل".

وتحوّل ترينكاو للحديث عن مباراة إسبانيا: "خضنا مباراة صعبة أمام منتخب منظم، من الجيد أن نبدأ أمام منتخب قوي مثل إسبانيا".

وأتم: "مهمتي هي أن ألعب وأقدّم أفضل ما لدي، ثم القرار النهائي يكون للمدرب".

وظهر ترينكاو بشكل أساسي مع بلاده البرتغال في المباراة الودية أمام إسبانيا مساء الأربعاء، مواجهة انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد آنخل دي ماريا، وجونزالو إيجوايين، وباولو ديبالا، ونيلسون سيميدو، وأندري جوميش، أشهر من لعبوا إلى جوار رونالدو وميسي.

اقرأ أيضا:

الزمالك يحدد ملعبه لمواجهة الرجاء

موقف حازم إمام من مواجهة الرجاء

ترينكاو ميسي رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
التشكيل – سواريز وفالفيردي يقودان أوروجواي.. وتشيلي تدفع بـ فيدال وسانشيز 46 دقيقة | أمريكا
تحديد موعد مباراتي منتخب مصر مع توجو في تصفيات أمم إفريقيا 57 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2020 – صربيا تنطح النرويج في الإضافي.. وركلات الترجيح تحسم 3 مباريات ساعة | أوروبا
طبيب الزمالك يكشف لـ في الجول تطورات حالة محمود عبد العزيز.. وسبب تأخر عودته ساعة | الدوري المصري
مدحت عبد الهادي: نعاني من ضغط كبير.. كان الله في عون اللاعبين ساعة | الدوري المصري
مرتضى يطلب من وزير الرياضة إيقاف عقوبات اللجنة الأولمبية ضده ساعة | الدوري المصري
حوار – عبد الحفيظ: موعد عودة الشناوي.. "استحالة قيد الكعبي" وموقف فتحي ساعة | مصر
مؤتمر بابافاسيليو: المباريات أصبحت مميتة.. أتمنى جدول طبيعي للموسم الجديد ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 3 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 4 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي
قد ينال إعجابك