ميسي أم رونالدو؟ إجابة دبلوماسية من ترينكاو

يعد فرانسيسكو ترينكاو لاعب برشلونة ومنتخب البرتغال، أحد القلائل في عالم كرة القدم الذين جاوروا كل من: ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

فرانشيسكو ترينكاو النادي : برشلونة

ترينكاو المنتقل مؤخرا إلى برشلونة، يجوار ميسي في البلاوجرانا، ورونالدو في منتخب البرتغال.

وعندما سُئل الجناح الشاب عن النجمين الأسطوريين، أجاب: "أنا فخور للغاية بقدرتي على اللعب مع رونالدو وميسي".

ورفض تفضيل أحدهما على الآخر: "من المستحيل أن أقول أيهما أفضل".

وتحوّل ترينكاو للحديث عن مباراة إسبانيا: "خضنا مباراة صعبة أمام منتخب منظم، من الجيد أن نبدأ أمام منتخب قوي مثل إسبانيا".

وأتم: "مهمتي هي أن ألعب وأقدّم أفضل ما لدي، ثم القرار النهائي يكون للمدرب".

وظهر ترينكاو بشكل أساسي مع بلاده البرتغال في المباراة الودية أمام إسبانيا مساء الأربعاء، مواجهة انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد آنخل دي ماريا، وجونزالو إيجوايين، وباولو ديبالا، ونيلسون سيميدو، وأندري جوميش، أشهر من لعبوا إلى جوار رونالدو وميسي.

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