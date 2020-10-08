تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم.. ومحمد حسن أساسي أمام دجلة

يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك أمام وادي دجلة، فيما يلعب محمد حسن كأساسي في وسط الملعب بجانب طارق حامد.

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في الدوري بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد مصطفى محمد كمهاجم صريح، فيما يلعب محمد حسن في وسط الملعب.

ويتواجد زيزو بجانب مصطفى فتحي وكابونجو وكاسونجو تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – محمد حسن.

أمامهما: كابونجو كاسونجو – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، يتواجد عمر السعيد على دكة البدلاء، فيما يعود محمد عبد السلام أيضا لمقاعد البدلاء في خط الدفاع.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حاتم محمد - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عبد السلام.

الوسط: كريم بامبو - محمد أوناجم – محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

الزمالك يحدد ملعبه لمواجهة الرجاء

موقف حازم إمام من مواجهة الرجاء