تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم.. ومحمد حسن أساسي أمام دجلة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 19:06

كتب : إبراهيم رمضان

زيزو - الزمالك - سموحة

يقود مصطفى محمد هجوم الزمالك أمام وادي دجلة، فيما يلعب محمد حسن كأساسي في وسط الملعب بجانب طارق حامد.

أعلن جايمي باتشيكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة في الدوري بعد قليل.

تشكيل الزمالك شهد تواجد مصطفى محمد كمهاجم صريح، فيما يلعب محمد حسن في وسط الملعب.

أخبار متعلقة
مصدر في الزمالك لـ في الجول: حددنا استاد القاهرة لاستضافة مباراة الرجاء المغربي مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: لا قلق بشأن مشاركة حازم إمام في إفريقيا.. التجديد الأسبوع المقبل مواعيد مباريات الخميس 8 أكتوبر 2020.. الزمالك ضد دجلة والأرجنتين يواجه الإكوادور منافس الزمالك - تقرير مغربي: إصابة أحداد وغياب محتمل عن لقاء الجيش الملكي

ويتواجد زيزو بجانب مصطفى فتحي وكابونجو وكاسونجو تحت المهاجم.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حازم إمام.

الوسط: طارق حامد – محمد حسن.

أمامهما: كابونجو كاسونجو – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى فتحي.

الهجوم: مصطفى محمد.

من جهة أخرى، يتواجد عمر السعيد على دكة البدلاء، فيما يعود محمد عبد السلام أيضا لمقاعد البدلاء في خط الدفاع.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حاتم محمد - أحمد عيد - إسلام جابر - محمد عبد السلام.

الوسط: كريم بامبو - محمد أوناجم – محمد عنتر.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا:

الزمالك يحدد ملعبه لمواجهة الرجاء

موقف حازم إمام من مواجهة الرجاء

في الدوري الزمالك وادي دجلة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - الزمالك ضد وادي دجلة 5 دقيقة | الدوري المصري
ميسي أم رونالدو؟ إجابة دبلوماسية من ترينكاو 8 دقيقة | أوروبا
نقطة واحدة للهبوط.. أسوان يضمن البقاء بعد الإجهاز على الحدود بثنائية جلال 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل وادي دجلة – الوادي وكابو وعرفات يهاجمون الزمالك 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – مصطفى محمد يقود الهجوم.. ومحمد حسن أساسي أمام دجلة 44 دقيقة | الدوري المصري
تقرير برتغالي: السطو على منزل رونالدو في ماديرا 47 دقيقة | أوروبا
الإصابة تجبر أوباميانج على مغادرة معسكر الجابون ساعة | أوروبا
بوجبا: حلمي اللعب لـ ريال مدريد.. ويونايتد لم يتحدث معي في تجديد تعاقدي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 3 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك 4 الأهلي يكشف التشخيص المبدئي لإصابة الشناوي
قد ينال إعجابك