تقرير برتغالي: السطو على منزل رونالدو في ماديرا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 19:03

كتب : FilGoal

رونالدو

تعرّض منزل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في مسقط رأسه ماديرا، لعملية سطو مساء أمس الأربعاء.

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

وذكرت صحيفة "نوتيسياس ماديرا" البرتغالية أن اللص اقتحم المنزل من باب خلفي، أثناء خوض رونالدو لمواجهة إسبانيا الودية رفقة بلاده البرتغال.

وذكر التقرير أن جورجينا رودريجيز صديقة رونالدو لم تكن في المنزل بدورها، وإنما كانت متواجدة في باريس.

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السارق استولى على بضعة مقتنيات شخصية ذات قيمة منخفضة، من بينها قميص موقَع لـ يوفنتوس.

الشرطة بدورها حددت هوية المشتبه به، وتعمل على توقيفه في الوقت الراهن.

وكان رونالدو قد قضى فترة طويلة من الحجر الصحي مع بداية جائحة كورونا، في هذا المنزل بجزيرة ماديرا رفقة عائلته.

وعجز رونالدو عن هز شباك إسبانيا مساء الأربعاء، ليتوقف رصيد أهدافه الدولية عند 101 هدفا في سعيه المستمر لتحطيم الرقم الخارق المُسجل باسم الإيراني علي دائي صاحب الـ109 هدفا.

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