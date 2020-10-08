الإصابة تجبر أوباميانج على مغادرة معسكر الجابون

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 18:50

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج - أرسنال

غادر بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال، معسكر منتخب بلاده الجابون، بسبب إصابة في الكاحل.

الجابون كانت بصدد مواجهة بنين وديا في البرتغال يوم الأحد المقبل، لكن القائد أوباميانج لن يكون متاحا للمباراة.

وتعرض أوباميانج للإصابة خلال فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد بالجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، لكنه لم يتعاف بعد منها.

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وصرّح باتريس نوفو المدير الفني للجابون: "أوباميانج يعاني من التواء بسيط في الكاحل تعرض له خلال مباراة شيفيلد في الدوري الإنجليزي".

وأضاف المدرب الفرنسي: "طبيب أرسنال أرسل إلي ما يفيد بعدم جاهزيته، ولذا سيخضع للراحة لمدة أسبوع".

ويأمل ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن يتعافى نجمه الجابوني قبل 17 من الشهر الجاري، موعد مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

أوباميانج (31 عاما) سجل هدفين وصنع هدفا في 5 مباريات مع أرسنال هذا الموسم، وقاده إلى حصد لقب الدرع الخيرية وإلى انطلاقة مميزة في الدوري الإنجليزي.

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