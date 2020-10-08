العطار: بند المدرب يلزم الطرفين على الإلتزام.. وتعاقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي من الدوري

أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بعض البنود في لائحة اللاعبين لموسم 2020-2021.

وكشف اتحاد الكرة قواعد القيد الجديد للاعبين في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال العطار: "اللجنة الخماسية حاولت التعديل في اللائحة مثل أعداد الناشئين ورابطة الأندية والموجودة في لائحة النظام الأساسي لإنشاء رابطة أندية للدوري الدرجة الأولى والثانية لتسويقه وتوزيع حقوق الأندية".

وتحدث المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن بند إعارة اللاعبين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هذا يوسع دائرة الاختيار ويقلل الاحتكار بين الأندية وسيقلل الأسعار مع زيادة عدد اللاعبين المعروضين".

وعن موقف اللاعبين الذي تنتهي عقودهم أردف "العقود التي تنتهي لموسم 2019-2020 ومع امتداد الموسم حسب فيفا تنتهي بنهاية الدوري، فإذا انتهت بطولة الدوري انتهى التعاقد".

وأوضح "بعد نهاية الموسم لا يحق للاعب المشاركة مع ناديه لأن عقده انتهى، لذلك عليه تجديد تعاقده وتوثيقه أو ينتهي التعاقد بين الطرفين".

وفسر "في الوقت الحالي القيد في الاتحاد الإفريقي مفتوح ولا توجد مشكلة قيد اللاعب من جديد".

مفاجأة.. وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة: الأهلي سيضطر لقيد أحمد فتحي من جديد في إفريقيا لو وصل نهائي لهذا السبب#جمهور_التالتة#ONTime_Sports pic.twitter.com/zMS1kdFugU — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 7, 2020

وتطرق للحديث عن بند المدربين مواصلا: "بند المدرب يحفز الطرفان بوجود عقد واضح بينهما في اتحاد الكرة، وكذلك لإلزام المدرب باحترام التعاقد لذلك سيكون عدم التزامه يعني انتهاء عمله عن التدريب لنهاية الموسم".

وأضاف "لابد من توثيق التعاقد لصدور بطاقة للمدرب يدخل بها لأرضية الملعب ولن يتواجد بدونها".

وأتم "مدرب مؤقت؟ لابد من وجود عقد بين المدرب والنادي للحصول على بطاقة ولن يدخل الملعب بدونها، حاولنا وضع الضوابط لإنهاء الجدل الدائر الموسم الحالي بشأن المدربين".

وتعد هذه هي أول مرة يصدر فيها اتحاد الكرة لائحة تحدد عدد الأندية التي مسموح لمدير فني قيادتها خلال الموسم الواحد. (طالع التفاصيل)