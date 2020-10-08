العطار: بند المدرب يلزم الطرفين على الإلتزام.. وتعاقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي من الدوري

الخميس، 08 أكتوبر 2020 - 01:22

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بعض البنود في لائحة اللاعبين لموسم 2020-2021.

وكشف اتحاد الكرة قواعد القيد الجديد للاعبين في الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

وقال العطار: "اللجنة الخماسية حاولت التعديل في اللائحة مثل أعداد الناشئين ورابطة الأندية والموجودة في لائحة النظام الأساسي لإنشاء رابطة أندية للدوري الدرجة الأولى والثانية لتسويقه وتوزيع حقوق الأندية".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول عن هل يحق للاعب المشاركة مع ناديه الجديد حاليا بعد فتح القيد قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في موسم واحد اتحاد الكرة يكشف لوائح القيد الجديدة.. 4 أجانب ولاعب يعامل معاملة المصري وعدد المعارين والاستبدال سموحة يطلب رسميا من اتحاد الكرة اعتباره فائزا ضد الزمالك

وتحدث المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن بند إعارة اللاعبين عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هذا يوسع دائرة الاختيار ويقلل الاحتكار بين الأندية وسيقلل الأسعار مع زيادة عدد اللاعبين المعروضين".

وعن موقف اللاعبين الذي تنتهي عقودهم أردف "العقود التي تنتهي لموسم 2019-2020 ومع امتداد الموسم حسب فيفا تنتهي بنهاية الدوري، فإذا انتهت بطولة الدوري انتهى التعاقد".

وأوضح "بعد نهاية الموسم لا يحق للاعب المشاركة مع ناديه لأن عقده انتهى، لذلك عليه تجديد تعاقده وتوثيقه أو ينتهي التعاقد بين الطرفين".

وفسر "في الوقت الحالي القيد في الاتحاد الإفريقي مفتوح ولا توجد مشكلة قيد اللاعب من جديد".

وتطرق للحديث عن بند المدربين مواصلا: "بند المدرب يحفز الطرفان بوجود عقد واضح بينهما في اتحاد الكرة، وكذلك لإلزام المدرب باحترام التعاقد لذلك سيكون عدم التزامه يعني انتهاء عمله عن التدريب لنهاية الموسم".

وأضاف "لابد من توثيق التعاقد لصدور بطاقة للمدرب يدخل بها لأرضية الملعب ولن يتواجد بدونها".

وأتم "مدرب مؤقت؟ لابد من وجود عقد بين المدرب والنادي للحصول على بطاقة ولن يدخل الملعب بدونها، حاولنا وضع الضوابط لإنهاء الجدل الدائر الموسم الحالي بشأن المدربين".

وتعد هذه هي أول مرة يصدر فيها اتحاد الكرة لائحة تحدد عدد الأندية التي مسموح لمدير فني قيادتها خلال الموسم الواحد. (طالع التفاصيل)

وليد العطار لائحة الدوري في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الأهلي السابق: إدارة الأهلي لم تتدخل في عملنا.. لاعبو الفريق عقليتهم مميزة دقيقة | الدوري المصري
العطار: بند المدرب يلزم الطرفين على الإلتزام.. وتعاقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الحالي من الدوري 21 دقيقة | الدوري المصري
الصباحي حكم للقاء الزمالك ووادي دجلة.. الأبيض فاز معه على الأصفر من قبل 48 دقيقة | الدوري المصري
وكيل بابل: الزمالك ليس طرفا في انتقال اللاعب لـ التعاون.. وكارتيرون لم يطلب ضم لاعبا من الأبيض ساعة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية – استبعاد ثنائي البنك الأهلي قبل بداية اللقاء بدقائق بسبب فيروس كورونا ساعة | مصر
الأسطورة بانينكا يدخل المستشفى متأثرا بـ كورونا ساعة | أوروبا
فرنسا تكتسح أوكرانيا بسباعية.. وألمانيا تتعادل مع تركيا بثلاثية ساعة | أوروبا
إيطاليا تكتسح مولودوفا بسداسية وتُعيد رقما تاريخيا ضد مصر.. والتعادل السلبي يحكم بين إسبانيا والبرتغال 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك