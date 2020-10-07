اختبار طبي لـ بادجي وتجهيز الملف الطبي لكل لاعبي الأهلي قبل السفر للمغرب

يستأنف الأهلي تدريباته الجماعية صباح الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل في الجولة الـ33 للدوري المصري.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في الجولة الـ32 من الدوري.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب بيتسو موسيماني أن يخوض الفريق مرانه صباحا في إطار البرنامج التدريبي المقرر للفريق.

ويخضع أليو بادجي مهاجم الأهلي لاختبار طبي على هامش المران وفي حالة عدم شكواه من أي آلام سيشارك في المران بشكل طبيعي.

وغاب بادجي عن مباراة إنبي بسبب شكواه من كدمة في الكاحل.

على جانب آخر يجهز خالد محمود طبيب الفريق الملف الطبي لكل لاعبي الأهلي استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الوداد.

وتلقى الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يطلب خلاله ملفا طبيا خاص بكل لاعب في الفريق.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الخاصة بمواجهة الوداد، وسيحدث خالد محمود الملفات الطبية لكل اللاعبين الموجودة بالفعل ثم سيرسلها إلى الاتحاد الإفريقي بشكل مباشر.

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