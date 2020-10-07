مؤتمر موسيماني: ليس لدينا رفاهية اختيار اللاعبين.. وأعطوني وقتا ليظهر عملي

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إنه لا يملك رفاهية اختيار اللاعبين في الفريق حاليا بسبب كثرة الإصابات أو الإيقاف.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب فوز الأهلي على إنبي بثلاثية دون رد في ملعبه في الجولة 32 من الدوري.

وقال موسيماني عن إشراك حسين الشحات كظهير أيمن في اللقاء: "أشركت محمد هاني كقلب دفاع بسبب غياب ياسر إبراهيم للإيقاف، ليس لدينا رفاهية الاختيار في ظل الغيابات".

وتابع "استبدلت وليد ليمان للحفاظ عليه بسبب عامل السن".

وعن اللقاء قال: "عملت على استغلال الكرات الثانية وفلسفة الفريق هي الاستحواذ على الكرة والتمرير الكثير وعند فقدانها نحاول استعادتها سريعا وسنتحسن مع مرور الوقت".

وتابع "الدفاع كان متزان بشكل كبير ولم نواجه إرهاق في الدفاع إلى جانب ظهور مروان محسن بشكل جيد".

وعن رحيل وليد أزارو من الأهلي قال: "هناك أمور حدثت قبل قدومي للنادي وبالتأكيد هي في مصلحة الفريق".

وأردف "لعبنا اليوم بمروان محسن وجونيور أجايي وكلاهما سجل أهدافا لذا لا توجد مشكلة في هذا المركز".

وعن رسالته لجماهير الأهلي قال موسيماني: "الجمهور يستحق أن يكون سعيدا وهدفي إرضائهم ولعب كرة جيدة في آخر مباراتين ليس له علاقة بدوري أبطال إفريقيا فاللعب في إفريقيا يختلف كثيرا وأمامنا الكثير من العمل لنقوم به".

وأتم "على اللاعبين احترام شعار النادي وعدم اللعب بأنانية ولا يوجد لاعب أو مدرب أكبر من النادي وأعطوني وقتا ليظهر عملي".

وقاد موسيماني الأهلي في مباراتين فاز في كليهما وسجل الفريق معه أربعة أهداف ولم يستقبل أي هدف.