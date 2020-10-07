اتحاد الكرة يجيب لـ في الجول عن هل يحق للاعب المشاركة مع ناديه الجديد حاليا بعد فتح القيد

أعلن اتحاد الكرة فتح باب القيد بداية من 10 أكتوبر الجاري فهل يحق لأي لاعب انضم لناد جديد أن يشارك في المباريات؟

أجاب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com قائلا: "وفقا للتعليمات القادمة إلينا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن فتح باب القيد لا يعني مشاركة اللاعب في الموسم الجاري مع فريقه الجديد".

وأضاف "فتح باب القيد يعني أن اللاعب المنتقل لناد جديد سيشارك في المباريات بداية من الموسم المقبل".

وبسؤاله عن موقف كأس مصر نظرا لاستكماله بعد فتح باب القيد أجاب "الأمر ذاته، ما ينطبق على الدوري سينطبق على الكأس".

وكان اتحاد الكرة أعلن لوائح القيد من الموسم الجديد من الدوري في وقت سابق وكشف عن أن لكل فريق الحق في قيد 30 لاعبا في قائمته مع تحديد عدد المعارين والاستبدال والأجانب. (طالع التفاصيل)

كما قرر اتحاد الكرة تولي أي مدرب ناديين فقط في الموسم لو تمت إقالته، أو ناد واحد فقط لو استقال من منصبه في قرار يحدث لأول مرة في مصر. (طالع التفاصيل)