رموز الزمالك: نتعرض لمؤامرة كاملة الأركان.. وجئنا لدعم مرتضى منصور

توافد عدد من نجوم نادي الزمالك لصالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء لدعم وتأييد مرتضى منصور رئيس النادي.

يأتي ذلك رفضا لقرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه وإلزام نائبه إجراء انتخابات على رئاسة النادي. (طالع التفاصيل).

طارق يحيى المدير الفني السابق للفريق قال: "رموز الزمالك استجابوا لدعوة فاروق جعفر من أجل الحضور لدعم استقرار النادي والمتمثل في إدارة مرتضى منصور".

وأضاف "جئنا لندعم استقرار النادي مثلما فعلت جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال فاروق جعفر نجم الزمالك السابق: "جئنا اليوم من أجل دعم مرتضى منصور بعد القرار، لم نرى في تاريخنا مثل هذا القرار ولابد من المساندة في الفترة المقبلة".

وتابع "هناك حرب وضغط علي الزمالك وممثله في رئيسه، ولا يصح أن يحدث هذا في نادي الزمالك بتاريخه وبطولاته، والتي تأتي قبل الدخول في المواجهات المصيرية في إفريقيا".

وأوضح "لا أجد مبررا للحرب على النادي، ونطالب بالعدل لرئيس النادي الذي يحارب من أجل النادي، أصبح لنا شأن آخر في السنوات الأخيرة، علي عكس الماضي وهذا الكلام على مسئوليتي".

واختتم حديثه "نادي الزمالك أعظم نادي في الكون وكلنا مع الزمالك".

وقال غانم سلطان نجم الزمالك الأسبق أيضا "مرتضى يتعرض للمؤامرت منذ 6 سنوات ويريدون إسقاطه لأنه شخص ناجح".

وأكمل "كلنا معه ونثق أنه سينتصر، لأنه على حق ودائما ما دخل في مثل هذه الحروب التي تُدبر عليه وعلى النادي وينتصر".

وتحدث عادل المأمور حارس النادي السابق قائلا: "ما بُني على باطل فهو باطل، الجمعية العمومية هي صاحبة القرار فقط فيما يخص الزمالك ورئيسه ومجلسه".

واستدرك "لا يوجد شيء يسمي عزل، الجمعية العمومية صاحبة القرار فقط، وكلنا خلف مرتضى منصور".

من جانبه قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق "نطالب الجميع بدعم مرتضى منصور، لأننا شعرنا بقيمة العمل الذي قام به".

وواصل "قديما كنا نشعر بالظلم والآن لدينا شخصا يدافع عن كيان وحق النادي، وأصبحنا ننافس على الألقاب ونحصدها في مختلف الألعاب، وأي لاعب يتمنى التواجد في الزمالك".

وتحدث أيمن عبد العزيز المدرب العام السابق للفريق قائلا: "نتعرض لمؤامرة كاملة الأركان والدليل التوقيت الذي اتخذ فيه القرار".

وأردف "نحن مع مرتضى ولن نتركه أو نترك حقوق النادي ولن نستسلم لهذه المؤامرة التي تستهدف تدمير النادي"

وأخيرا قال محمود الخواجة نجم الزمالك السابق "النادي كان في حالة يرثى لها منذ 10 أعوام وتحول الأمر ليصبح الزمالك في منتهى القوة مع مرتضى منصور".

وأتم "نحب رئيس الزمالك لأنه رجل وطني يعشق تراب بلده وهو دائما حريص على الدفاع عن حقوق النادي لذلك أقول له نحن خلفك".

وكان هشام العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية قال في وقت سابق إن مرتضى يحق له الاستئناف على عقوبته خلال أسبوع.

وأشار إلى أنه يمكن أن يلجأ لمركز التسوية والتحكيم الرياضي أو المحكمة الرياضية في سويسرا حال أراد الطعن على القرارات. (طالع التفاصيل)