الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك

الأحد، 04 أكتوبر 2020 - 21:31

كتب : عاطف شادي

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر، مع تغريمه 100 ألف جنيه.

وقالت اللجنة في بيانها إن "على نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة".

اللجنة الأولمبية اجتمعت اليوم الأحد "للنظر في ما انتهى عليه التحقيق في الشكاوى المقدمة من رئيس النادي الأسبق ورئيس الزمالك السابق ونائب أعضاء مجلس إدارة الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام والاتحاد المصري لكرة اليد وعدد من الشخصيات الرياضية، والذين يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك (مرتضى منصور) بسبهم وقذفهم والإساءة لهم".

وأشارت اللجنة إلى "انتهت التحقيقات إلى ثبوت المخالفات المنسوبة إليه والتي شكلت صارخا على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولا لهدم القيم والمثل الرياضية وإهدارا للمعاني السامية"، وفقا لما جاء في بيان اللجنة.

ولذلك قررت اللجنة الأولمبية، ما يلي:

أولا: وقف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ويترتب على ذلك;

1- عدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادي.

2- عدم تقلد رئاسة أي اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

3- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادي الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الإدارة. ويسرى القرار ابتداءً من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى.

ثانيا: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتي تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

ثالثا: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شئونه حيال ما يتم اذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خادشا للحياء بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.

مرتضى منصور في الدوري الزمالك
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