اللجنة الأولمبية: يحق لـ مرتضى الاستئناف على عقوبته.. هذا سبب عدم تنفيذ قرارانا السابق ضده

قال شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية إن مرتضى منصور رئيس الزمالك يحق له الاستئناف على قرار إيقافه لأربع سنوات لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي أو المحكمة الرياضية في سويسرا.

وتحدث السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية عبر قناة "صدى البلد" قائلا: "مرتضى رفض الخضوع للتحقيق بداعي الحصانة التي يمتلكها لكونه أحد أعضاء مجلس النواب".

وواصل "الشؤون الرياضية تختلف عن الشؤون السياسية، له حق الاستئناف على العقوبة خلال أسبوع، ويمكن تخفيفها أو إلغائها أو أن تبقى كما هي وفقا للدلائل التي ستقدم حال الاستئناف".

وشدد "قرارات اللجنة الأولمبية ملزمة للجميع والقرار سوف يكون ساريا حتى حال التقدم باستئناف لحين صدور قرارات أخرى".

وأكمل "لم نقرر هدم الزمالك نحن أوقفنا رئيس النادي فقط، وطالبنا مجلس إدارة النادي بعدم وجود توقيع لمرتضى على أي مستندات لأنه لن يعتد بها، في المقابل يجب أن يوقع نائب الرئيس أو المدير التنفيذي والنادي سيعمل بشكل طبيعي".

وبسؤاله عن سبب توقيت العقوبة قال: "حينما تصل إلينا شكاوى نحقق فيها مباشرة، ولكن نحن لا نتحكم توقيت تقدم الأشخاص بالشكاو".

وعن سبب عدم تنفيذ قرار إيقاف مرتضى لعامين وذلك بعدما صدر قرار في عام 2018 من قبل اللجنة الأولمبية أيضا أجاب "تنازلنا عنها وتوقعنا أن تسير الأمور بشكل أفضل".

وأضاف "حاليا لن نتنازل عن الشكوى، لماذا نتنازل؟".

وبسؤاله عن شكوى الزمالك ضد الأهلي أجاب "نحقق فيها كذلك ولو هناك أدلة تثبت خطأ أي شخص سنصدر القرار مباشرة".

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قررت إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر، مع تغريمه 100 ألف جنيه.