جمعية اللاعبين المحترفين تعلن إنهائها لأزمة حمدي مع الجونة

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين المصريين عن إنهاء أزمة أحمد حمدي لاعب الجونة مع ناديه، بوساطة منها.

أحمد حمدي النادي : الجونة الجونة

وقال حساب الجمعية عبر تويتر:" قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني بحل أزمة أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي".

وأضاف "قام عبد الغني بالإتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكرة لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات، وبالفعل انتهت الازمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غدا للتواجد بين صفوف الفريق".

وأتم "ووجه عبد الغني شكرا خاصا لكلا من نادر شوقي وحسام غالي على تعاملهم المحترف في تلك الازمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من غد الخميس".

جمعية المحترفين تنهي أزمة أحمد حمدي مع الجونة وعبد الغني يثني على احترافية نادر شوقي و حسام غالي - قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة الكابتن مجدي عبد الغني بحل ازمة اللاعب احمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي . pic.twitter.com/lc2ox7OSox — Epfa Egypt (@Epfa_Egypt) October 7, 2020

أحمد حمدي صرح في وقت سابق ليكشف رغبة نادي روبن كازان في التعاقد معه، مع إبداء غضبه من تصرفات نادي الجونة. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com من مصدر رسمي مسؤول داخل نادي روبين كازان لمعرفة موقف الصفقة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

أحمد حمدي انضم لنادي الجونة بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي بشكل نهائي، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي معارا للفريق.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل أربعة أهداف وصنع هدفين.