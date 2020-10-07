جمعية اللاعبين المحترفين تعلن إنهائها لأزمة حمدي مع الجونة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 - 15:31

كتب : أحمد الخولي

أحمد حمدي - مجدي عبد الغني

أعلنت جمعية اللاعبين المحترفين المصريين عن إنهاء أزمة أحمد حمدي لاعب الجونة مع ناديه، بوساطة منها.

أحمد حمدي

النادي : الجونة

الجونة

وقال حساب الجمعية عبر تويتر:" قامت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني بحل أزمة أحمد حمدي لاعب الجونة مع إدارة النادي والتي حدثت مؤخرا بسبب عرض الفريق الروسي".

وأضاف "قام عبد الغني بالإتصال بنادر شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة وحسام غالي القائم بأعمال مدير الكرة لحل الأزمة وعودة اللاعب للتدريبات، وبالفعل انتهت الازمة ومن المقرر عودة اللاعب للتدريبات غدا للتواجد بين صفوف الفريق".

أخبار متعلقة
مصدر من روبين كازان لـ في الجول: الجونة طلب 5 ملايين دولار لبيع أحمد حمدي المصري يُسقط الجونة ويزيد معاناته في صراع الهبوط أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر

وأتم "ووجه عبد الغني شكرا خاصا لكلا من نادر شوقي وحسام غالي على تعاملهم المحترف في تلك الازمة وعودة اللاعب للتدريبات بداية من غد الخميس".

أحمد حمدي صرح في وقت سابق ليكشف رغبة نادي روبن كازان في التعاقد معه، مع إبداء غضبه من تصرفات نادي الجونة. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com من مصدر رسمي مسؤول داخل نادي روبين كازان لمعرفة موقف الصفقة في الوقت الحالي. (طالع التفاصيل)

أحمد حمدي انضم لنادي الجونة بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي بشكل نهائي، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي معارا للفريق.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل أربعة أهداف وصنع هدفين.

أحمد حمدي الجونة مجدي عبد الغني حسام غالي نادر شوقي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - بيراميدز ضد نادي مصر 10 دقيقة | الدوري المصري
منتخب اسكتلندا يعلن إصابة لاعبه بـ كورونا وعزل المخالطين ومن ضمنهم ظهير أرسنال 30 دقيقة | أوروبا
الشامي: هدفنا تواجد الإسماعيلي في مكان أفضل بجدول الدوري 48 دقيقة | الدوري المصري
إيندهوفن يقدم جوتزة.. "هبة الرب التي كنا نأمل بها" 53 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي ينفي في بيان رسمي رحيل عبد الرحمن مجدي أو باهر المحمدي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يضم عمرو الجندي وعمر طارق.. وأيمن شوكت إلى الجزيرة ساعة | رياضات أخرى
جمعية اللاعبين المحترفين تعلن إنهائها لأزمة حمدي مع الجونة ساعة | الدوري المصري
كافين جونسون: أن تكون الرجل الثاني بعد موسيماني أمر جيد للغاية.. وأعرف مدرب الوداد جيدا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك