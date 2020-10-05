مصدر من روبين كازان لـ في الجول: الجونة طلب 5 ملايين دولار لبيع أحمد حمدي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي روبين كازان الروسي طلب نادي الجونة الحصول على 5 ملايين دولار من أجل بيع أحمد حمدي لاعب الفريق.

أحمد حمدي صرح في وقت سابق ليكشف رغبة نادي روبن كازان في التعاقد معه، مع إبداء غضبه من تصرفات نادي الجونة. (طالع التفاصيل)

وتواصل FilGoal.com من مصدر رسمي مسؤول داخل نادي روبين كازان لمعرفة موقف الصفقة في الوقت الحالي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "نعم، منذ أسبوع أو أكثر قدمنا عرضا إلى الجونة لضم أحمد حمدي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "العرض بـ مليون دولار إلى جانب بعض الإضافات في حالة ضم اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية الإعارة".

وتابع "الجونة طلب 5 ملايين دولار ويريد بيع اللاعب بشكل نهائي وليس إعارة".

وأردف "نعم أن عرضنا الأول لـ الجونة كان صغيرا نوعا ما، ولكن تلك الظروف الحالية في سوق الانتقالات. مدرب روبين كازان مُعجب بـ أحمد حمدي ولكن السعر المطلوب كبير جدا".

وأشار "مدرب الفريق شاهد اللاعب من مقاطع الفيديو وقرر التحرك لضمه وفقا لإمكانيات الفريق المادية".

وأكمل حديثه قائلا: "سنحاول مرة أخرى التقدم بعرض جديد للجونة، ولدينا خطط بديلة. لاعب ألباني في اليونان وآخر برتغالي".

أحمد حمدي انضم لنادي الجونة بداية الموسم الجاري قادما من الأهلي بشكل نهائي، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي معارا للفريق.

صاحب الـ22 عاما شارك هذا الموسم في 23 مباراة. سجل أربعة أهداف وصنع هدفين.