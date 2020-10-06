كيبا: أستطع تحويل كل شيء لصالحي في تشيلسي.. أثق في نفسي

قال كيبا حارس مرمى تشيلسي إنه لن يستسلم في تشيلسي مؤكدا إنه يثق في تحويل الموقف لصالحه واستعادة مركزه بشكل أساسي.

ومنذ انتقاله لتشيلسي قبل موسمين كأغلى حارس في التاريخ مقابل 71 مليون جنيه إسترليني عانى اللاعب الإسباني الأمرين إذ أنه ترك مكانه لويلي كاباييرو في عدة مناسبات والآن جاء إدوارد ميندي ليخطف منه مركزه.

وقال كيبا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أشعر إنني في حالة جيدة وأثق في نفسي، ربما لم أحظ ببداية متوقعة ولكن هذا ما حدث".

وواصل "هذه بعض الأمور علينا المرور بها في مسيرتنا كلاعبي كرة القدم، وأحتاج للعمل بهدوء".

وأتم كيبا "أثق في تحويل الموقف لصالحي، عندما تتاح لي فرصة اللعب سأقدم كل ما لدي".

وعن دعم مدربه فرانك لامبارد له قال: "عليكم سؤاله فهذا حديثه".

وأردف "كل مدرب له طريقة تواصل ولن أعلق على ما قاله، أشعر بثقة النادي وهنا في المنتخب الإسباني، ألعب لفريقين كبار بمدربين رائعين وأركز على المباراة المقبلة".