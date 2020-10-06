إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 16:48

كتب : FilGoal

ساسي - الزمالك - المصري

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف لاعبي الزمالك، فرجاني ساسي، وإمام عاشور، 6 مباريات ومباراة على الترتيب بعدما بدر منهما في مواجهة المصري.

وغرمت اللجنة التونسي ساسي مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ويبدأ إيقافه من المباراة التالية لمواجهة المصري.

وبذلك مباراة سموحة يوم الإثنين في كأس مصر كانت الأولى من المباريات الست، إضافة إلى المواجهات الثلاث المتبقية للزمالك في الدوري المصري الممتاز ضد وادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي، ومباراة نادي مصر في ربع نهائي كأس مصر، وسيغيب لاعب الوسط أيضا عن نصف نهائي كأس مصر إذا تأهل الزمالك أو المباراة المحلية الرسمية التالية.

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وتقرر تغريم إمام عاشور مبلغا قدره 50 ألف جنيه ويسري قرار إيقافه بداية من اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر، مما يعني غيابه عن مواجهة وادي دجلة المقبلة في الدوري.

🔴 ايقاف ساسي ومدرب الاتحاد 6 مباريات وعبد العال 3 وإمام عاشور مباراة واحدة... ⬇️ ⬇️ قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد...

Posted by EFA on Tuesday, October 6, 2020

واستندت اللجنة في قراراتها على تقريري حكم ومراقب مباراة المصري والزمالك التي حسمها الأخير بهدف.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على المصري قدرها 50 ألف جنيه لما بدر من عناصره خلال المباراة.

وقررت إيقاف محمد إبراهيم مساعد مدرب فريق الاتحاد 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه لما بدر منه في مواجهة طلائع الجيش.

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