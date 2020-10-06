صاروخ صلاح في ليدز يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 15:40

كتب : محرر في الجول

صلاح لحظة تسجيل هدف ليفربول الثاني في ليدز

فاز محمد صلاح بجائزة أجمل هدف سجله ليفربول في شهر سبتمبر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

واختارت جماهير ليفربول هدف صلاح الثاني في ليدز يونايتد في افتتاح الدوري الإنجليزي ليكون هدف الشهر.

وسجل صلاح ثلاثة أهداف في المباراة الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي، ليقود فريقه للفوز 4-3.

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وتفوق هدف صلاح في ليدز على هدف شيردان شاكيري في لينكولن سيتي في كأس الرابطة، والذي سجله من ركلة حرة وجاء في المركز الثاني.

ليفربول صلاح
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