رئيس المقاصة: الأهلي تواصل معي لضم محمد إبراهيم.. وبيراميدز لم يقدم عرضا حتى الآن

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 15:00

كتب : أحمد الخولي

كهربا - محمد إبراهيم - الأهلي - المقاصة

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة عن تلقيه اتصالات من مسؤول في النادي الأهلي لضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الفيومي.

وقال عبد السلام عبر إذاعة "أون سبورت": "تواصل معي مسؤول من الأهلي بشأن محمد إبراهيم، وأصبح هناك شكل من أشكال التفاوض الرسمي".

وتابع "سنحدد وجهة اللاعب وفقا لرغبته والأموال التي ستأتي من الصفقة".

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واستدرك "لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز، ومحمد إبراهيم لم يبد رغبته في الرحيل إلى أي فريق بعد".

وأشار "الانتقال سيتوقف على أمرين، العرض المالي مقبول أم لا لأنه لو لم يكن مقبولا لن يباع من الأساس".

ثم أتم "الأمر الآخر رغبة اللاعب نفسه في تمثيل فريق بعينه دون غيره".

وسجل محمد إبراهيم 4 أهداف وصنع 6 خلال الموسم الجاري مع المقاصة، ليرتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي وبيراميدز.

الأهلي بيراميدز المقاصة محمد إبراهيم
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