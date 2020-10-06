مرتضى: أشكر جمهور الزمالك والأهلي.. أناشدكم عدم التجمع

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك اليوم الثلاثاء شكره إلى من يدعمه بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي مهنة رياضية خلال تلك الفترة.

ونشر الزمالك بيانا عبر حسابه شكر فيه مرتضى جمهور الزمالك وكذلك الأهلي، مناشدا إياه عدم التجمع في أي مكان لمساندته.

وقال مرتضى إنه قدم مذكرة لوزير الشباب والرياضة يدعو فيها لبطلان قرار الأولمبية مستندا على إلغاء القضاء لقرار مشابه منذ عامين.

وجاء في البيان "أشكر جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية. كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني".

"وأنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمتُ من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل أن مصر أهم من مرتضى منصور وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض الإرهابيين من جماعة الإخوان ويستغلون تجمعاتهم لنشر الفوضى وهذا مرفوض تماما لأني كما قلت وأكدت أن مصر أهم من مرتضى منصور وأنني أحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل وهو ما سبق منذ عامين بعد أن وقعت ذات اللجنة الأولمبية عقوبة ضدي بعزلي لمدة عامين وأقمت دعوى أمام قضاء مصر العظيم وقدمت المستندات التي تؤكد عدم قانونية القرار فكان الحكم النهائي والبات بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية واعتبار قراراها كأنه لم يكن وهو والعدم سواء".

"لذلك فقد بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة ١ من قانون ٧١ لـ٢٠١٧ وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة ٤ أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".

"لذلك أناشد الجماهير على مختلف انتمائاتها بأن تتوحد ليس خلف مرتضى منصور ولكن خلف بلدنا مصر في الظروف التي تمر بها والتربص من الخونة والعملاء الذين يحاولون بشتى الطرق إشاعة الفوضى في وطننا. ولكم كل الشكر والتقدير والإحترام".

وأعلنت اللجنة الأولمبية أيضا تغريم مرتضى مبلغا قدره 100 ألف جنيه، وعن القرار السابق الملزم بإيقاف مرتضى في 2018 والذي لم يُنفذ، أوضح شريف العريان السكرتير العام للجنة أن ذلك يعود لسحب الشكوى من الأساس.

وقالت الأولمبية إن قرارها مبني على شكاوى قدمت ضد رئيس الزمالك، مشيرة إلى أنه رفض حضور جلسة استماع للدفاع عن نفسه.

اقرأ أيضا

جائزة جديدة لصلاح

جديد مفاوضات الأهلي لضم محمد إبراهيم