هل يعود للدوري الممتاز؟ ويلبيك يرحل عن واتفورد

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 14:51

كتب : FilGoal

ويلبيك

أعلن واتفورد استغناءه عن اللاعب داني ويلبيك في بيان رسمي ليسدل الستار على مسيرة امتدت لموسم وحيد.

داني ويلبيك

النادي : واتفورد

وتقول تقارير إن السبب هو راتب المهاجم البالغ عمره 29 عاما.

وكان ويلبيك، لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

أخبار متعلقة
الاتحاد الأوكراني يعلن إصابة حارس ريال مدريد بفيروس كورونا صراع ناري قبل جولتي الحسم.. تعرف على فرص الصعود في مجموعات الدرجة الثانية رئيس المحلة: لدينا مستحقات عند إمام عاشور وصدر ضده حكم بالحبس السعيد يطارد رقم الخطيب.. وهل يضمن بيراميدز التأهل لبطولة إفريقية يوم الأربعاء؟

وشارك ويلبيك في 224 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 44 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب بالبطولة مرتين مع مانشستر يونايتد.

ولعب ويلبيك لسندرلاند قبل أن يعود ليونايتد في 2011 وفي 2014 انضم لأرسنال.

ورحل مجانا إلى واتفورد في أغسطس 2019.

اقرأ أيضا

كايزر تشيفز يعلق على تقارير انتقال لاعبه إلى الأهلي

سموحة يشكو الزمالك لاتحاد الكرة

ويلبيك واتفورد
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيقاف فرجاني ساسي 6 مباريات وإمام عاشور مباراة 19 دقيقة | مصر
منتخب أوكرانيا لـ في الجول: لونين يخضع لحجر صحي لـ15 يوما.. وحارس ريال مدريد لا يشعر بأي شيء سيء ساعة | أوروبا
مرتضى: أشكر جمهور الزمالك والأهلي.. أناشدكم عدم التجمع ساعة | مصر
صاروخ صلاح في ليدز يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول ساعة | المحترفون
تقاير: ميليك رفض فيورنتينا وفالنسيا ويتدرب منفردا حتى يناير ساعة | أوروبا
منتخب سويسرا لـ في الجول: شاكيري بخير تماما.. وهل يوجد موعد محدد لعودته؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس المقاصة: الأهلي تواصل معي لضم محمد إبراهيم.. وبيراميدز لم يقدم عرضا حتى الآن 2 ساعة | الدوري المصري
هل يعود للدوري الممتاز؟ ويلبيك يرحل عن واتفورد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لسنا في أرض الأحلام.. أعجبني ما فعله صلاح ولن أتحدث عن شاكيري 2 مجموعات دوري الأبطال - نارية لـ يونايتد وسان جيرمان.. ميسي يواجه رونالدو وصدام للبطل 3 أحمد حمدي لـ في الجول: الجونة طلبوا مني جمع متعلقاتي ومغادرة المعسكر 4 الأولمبية توقف مرتضى منصور 4 سنوات.. وتلزم نائبه بإجراء انتخابات رئاسة الزمالك
قد ينال إعجابك