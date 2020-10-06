هل يعود للدوري الممتاز؟ ويلبيك يرحل عن واتفورد

أعلن واتفورد استغناءه عن اللاعب داني ويلبيك في بيان رسمي ليسدل الستار على مسيرة امتدت لموسم وحيد.

داني ويلبيك النادي : واتفورد

وتقول تقارير إن السبب هو راتب المهاجم البالغ عمره 29 عاما.

وكان ويلبيك، لاعب أرسنال ومانشستر يونايتد السابق، يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وشارك ويلبيك في 224 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز وسجل 44 هدفا وأرسل 27 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب بالبطولة مرتين مع مانشستر يونايتد.

ولعب ويلبيك لسندرلاند قبل أن يعود ليونايتد في 2011 وفي 2014 انضم لأرسنال.

ورحل مجانا إلى واتفورد في أغسطس 2019.

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