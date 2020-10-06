سموحة يشكو مشاركة إمام عاشور.. ومصدر في اتحاد الكرة يبرر موقف الزمالك

رد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى قال فرج عامر رئيس سموحة إنه قدمها بسبب مشاركة إمام عاشور مع الزمالك ضد الأخير في كأس مصر يوم الإثنين.

وكتب عامر عبر صفحته في فيسبوك أنه شكا مشاركة عاشور "رغم صدور قرار بإيقافه مباراة"، وفي الوقت نفسه لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف اللاعب.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"مشاركة إمام عاشور قانونية وسليمة".

وواصل "لجنة المسابقات لم تتلق أي عقوبات أقرتها لجنة الانضباط، ولا يمكن منع اللاعب من المباراة بسبب توقع صدور قرار بإيقافه".

وأتم "الإيقاف يسري بعد إبلاغ النادي بالعقوبة، ليس معقولا احتسابه بأثر رجعي".

سموحة تقدمت بشكوي رسمية لاتحاد كرة القدم تعترض علي اشتراك لاعب الزمالك امام عاشور الذي صدر قرار بايقافة مباراة وتم... Posted by Farag Amer on Tuesday, October 6, 2020

video:1 #الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بالفوز على #سموحة فى الوقت الاضافي. 🏹 ⚽️ 🚀

احرز ثنائية الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 81 وأحمد سيد زيزو فى الدقيقة 114 بينما احرز صلاح محسن هدف سموحة فى الدقيقة 55 #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/DeerQwE8n2 — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 5, 2020

وتقول تقارير إعلامية إن إمام عاشور (22 عاما) سيعاقب بالإيقاف مباراة بسبب ما بدر منه في مواجهة المصري الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

لكن اتحاد الكرة لم يعلن عقاب اللاعب حتى الآن.

وتألق عاشور أمام سموحة يوم الإثنين وسجل هدفا في انتصار ناديه بنتيجة 2-1 بعد شوطين إضافيين في ثمن نهائي كأس مصر.

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