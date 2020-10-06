سموحة يشكو مشاركة إمام عاشور.. ومصدر في اتحاد الكرة يبرر موقف الزمالك

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 12:33

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور مع الزمالك أمام الجونة

رد مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم على شكوى قال فرج عامر رئيس سموحة إنه قدمها بسبب مشاركة إمام عاشور مع الزمالك ضد الأخير في كأس مصر يوم الإثنين.

وكتب عامر عبر صفحته في فيسبوك أنه شكا مشاركة عاشور "رغم صدور قرار بإيقافه مباراة"، وفي الوقت نفسه لم يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إيقاف اللاعب.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"مشاركة إمام عاشور قانونية وسليمة".

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وواصل "لجنة المسابقات لم تتلق أي عقوبات أقرتها لجنة الانضباط، ولا يمكن منع اللاعب من المباراة بسبب توقع صدور قرار بإيقافه".

وأتم "الإيقاف يسري بعد إبلاغ النادي بالعقوبة، ليس معقولا احتسابه بأثر رجعي".

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Posted by Farag Amer on Tuesday, October 6, 2020

وتقول تقارير إعلامية إن إمام عاشور (22 عاما) سيعاقب بالإيقاف مباراة بسبب ما بدر منه في مواجهة المصري الأخيرة في الدوري المصري الممتاز.

لكن اتحاد الكرة لم يعلن عقاب اللاعب حتى الآن.

وتألق عاشور أمام سموحة يوم الإثنين وسجل هدفا في انتصار ناديه بنتيجة 2-1 بعد شوطين إضافيين في ثمن نهائي كأس مصر.

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الزمالك سموحة إمام عاشور
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