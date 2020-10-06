نفيا لارتباطه بـ الأهلي.. كايزر تشيفز يعلن عدم تلقي عروض لمهاجمه

نفى كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي تلقي عروض من أي ناد لضم مهاجمه الصربي سمير نوركوفيتش.

وارتبط اسم المهاجم الصربي صاحب الـ28 عاما بالانتقال إلى الأهلي خلال الساعات الماضية.

وأعلن كايزر تشيفز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عدم تلقي أي عرض لضم نوركوفيتش.

كما أشار النادي الجنوب إفريقي إلى عدم نيته دراسة بيع أي لاعب حتى انتهاء قضيته في المحكمة الرياضية بعدما صدر قرار بمنعه من التعاقدات لموسمي انتقالات.

وتقدم كايزر تشيفز بطعن قد قرار إيقافه عن التعاقدات لفترتي انتقالات، ولكن لم يصدر قرارا من المحكمة الرياضية حتى الآن.

يذكر أن نوركوفيتش انضم لكايزر تشيفز في صيف 2019 من كومارنو السلوفاكي، وسجل 14 هدفا وصنع 6 خلال أول مواسمه في جنوب إفريقيا.

وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي مهتم بضم نوركوفيتش بناء على توصية بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد، كما أشارت تقارير أخرى إلى تقدم أبها السعودي بعرض لضمه.