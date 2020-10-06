السعيد يطارد رقم الخطيب.. وهل يضمن بيراميدز التأهل لبطولة إفريقية يوم الأربعاء؟

قد يضمن بيراميدز المشاركة في بطولة قارية للموسم الثاني تواليا إذا تفوق على ضيفه نادي مصر يوم الأربعاء في مباراة بالجولة 32 للدوري المصري الممتاز.

فرفاق عبد الله السعيد في حاجة إلى نقطتين فقط لضمان التأهل لبطولة قارية، ومع أفضليتهم ضد نادي مصر، الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، قد يضمنون إفريقيا بانتصار على الأخير.

الفريق المصري الوحيد الذي ضمن المشاركة في بطولة قارية الموسم المقبل هو الأهلي بطل الدوري، والذي حجز مكانه في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يحتاج نقطة، وبيراميدز يحتاج نقطتين، ويستمر الصراع بينهما ساخنا على المركزين الثاني والثالث، فوصيف الدوري سيلعب في دوري الأبطال، والثالث سيشارك في الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك حاليا وصافة البطولة ورصيده 64 نقطة، سيخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم، ويليه مباشرة بيراميدز بـ61 نقطة.

التأهل المتوقع للزمالك وبيراميدز إلى بطولتين إفريقيتين، يجعل البطاقة القارية الرابعة لمصر حائرة بين بطل الكأس ورابع الدوري.

الفرصة مواتية لخمسة أندية من أجل اقتناص تلك البطاقة، هي طلائع الجيش والاتحاد والمقاولون العرب ونادي مصر وأبو قير للأسمدة.

فهذه الأندية الخمسة هي المستمرة في كأس مصر بخلاف الأهلي والزمالك وبيراميدز.

إذا توج أي منها باللقب فسيشارك في الكونفدرالية، أما إذا ذهبت الكأس للأهلي أو الزمالك أو بيراميدز فستذهب البطاقة لرابع الدوري، المركز الذي يشغله حاليا فريق المقاولون.

في كأس مصر سيلعب الأهلي ضد أبو قير للأسمدة، والفائز يواجه الاتحاد أو المقاولون في نصف النهائي. ويلعب الزمالك ضد نادي مصر والفائز يواجه طلائع الجيش أو بيراميدز في نصف النهائي.

خامس الهدافين

في المباريات الثلاث الأخيرة لبيراميدز يستهدف السعيد قائد الفريق تأكيد مشاركة النادي في بطولة قارية، ويأمل أيضا كسر رقم الأيقونة محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيس الأخير حاليا.

يقدم السعيد (35 عاما) موسما استثنائيا مع بيراميدز، يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا، بلغ نادي المائة الخاص بأفضل هدافي الدوري عبر التاريخ، ولم يتوقف، تخطى جمال عبد الحميد وأحمد الكاس ومحمد أبو تريكة وعينه الآن على رقم "بيبو".

ويحتاج السعيد لهدف ليتساوي مع بيبو برصيد 109 أهداف في تاريخ الدوري، وإذا سجل هدفين فسيتخطى نجم الأهلي السابق.

لكن يبقى رقم مصطفى رياض، نجم الترسانة السابق ورابع أفضل هداف في تاريخ الدوري، بعيدا عن السعيد على الأقل في الوقت الراهن.

فالمهاجم الأسبق للشواكيش أحرز 122 هدفا في الدوري، يسبقه السيد الضظوي (127) وحسام حسن (168) وحسن الشاذلي (173).

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