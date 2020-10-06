رسميا - سان جيرمان يضم رافينيا من برشلونة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

رافينيا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل في صفقة انتقال حر.

ووقع رافينيا مع باريس سان جيرمان عقدا يمتد إلى عام 2023، دون ذكر أي تفاصيل مالية حول قيمة عقد اللاعب مع النادي الفرنسي.

رافينيا البالغ من العمر 27 عاما بدأ مسيرته الكروية مع الفريق الأول لبرشلونة في 2013.

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ثم انضم لصفوف إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة.

وبعده لعب لعدة مواسم مع سيلتا فيجو على سبيل الإعارة أيضا.

قبل أن ينتهي تعاقده مع برشلونة وينتقل إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتعاقد سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت منذ قليل مع كل من أليساندرو فلورينزي من روما الإيطالي، ودانيلو بيرييرا من بورتو البرتغالي، ومويس كين من إيفرتون الإنجليزي والحارس أليكساندر لوتيليه من أورليانز.

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