صلاح محسن: ما المشكلة في طريقة احتفالي بالهدف ضد الزمالك؟

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 00:48

كتب : FilGoal

صلاح محسن - سموحة - الزمالك

يرى صلاح محسن لاعب سموحة أنه لم يستفز الزمالك باحتفاله بعدما سجل في شباك الأخير يوم الإثنين في مباراة حسمها الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 في ثمن نهائي كأس مصر.

واحتفل صلاح (22 عاما) بعلامة نسر في إشارة إلى الأهلي، فريقه الأصلي الذي يلعب معارا منه إلى سموحة.

وقال لاعب إنبي السابق في حواره مع قناة أون تايم سبورتس:""احتفالي ضد الزمالك؟ لم أسب أحدا، حركة عادية".

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وواصل "لا مشكلة فيها ولا أقصد بها التقليل من الزمالك".

وبعد المباراة اعتذر أحمد سامي مدرب سموحة عن احتفال لاعبه بهذه الطريقة. (التفاصيل)

وسجل صلاح هدفا رائعا في شباك الزمالك لكن إمام عاشور أدرك التعادل للأخير قبل أن يحسم هدف أحمد سيد "زيزو" المواجهة في الوقت الإضافي.

وودع سموحة كأس مصر بينما ضرب الزمالك، حامل اللقب في آخر موسمين، موعدا مع نادي مصر في ربع النهائي.

صلاح محسن سموحة الزمالك
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