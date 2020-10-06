رئيس الاتحاد الإيطالي عن أزمة يوفنتوس ونابولي: من أخطأ عليه تحمل النتيجة

ألمح جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى عدم التراجع عن قرار اعتبار نابولي مهزوما في مباراة يوفنتوس التي تخلف عن حضورها.

وقال جرافينا عقب اجتماعه بوزير الرياضة الإيطالي: "البروتوكول الطبي للاتحاد واضح، ونعمل وفقا له بشكل جيد".

وتابع "لا أعرف لماذا من الممكن ألا نعمل به في المستقبل، علينا أن نتعايش مع جائحة كورونا والتصرف بمسؤولية لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

وواصل "الحديث عن أننا غير مسؤولين ولا نهتم بصحة الناس كلام فارغ، نثق في عدالة البروتوكول الطبي ومن أخطئ عليه أن يتحمل النتيجة".

كانت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية ذكرت أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي أرسل رسالة من ثماني صفحات إلى وزير الرياضة فينسينزو سبادافورا يشرح فيها موقف ناديه بعد التغيب عن مواجهة يوفنتوس في الدوري.

ما الذي حدث؟

كان من المفترض أن يستضيف يوفنتوس منافسه نابولي مساء يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكن الضيوف تخلفوا عن السفر لتورينو.

حيث أعلن نابولي يوم السبت اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

وفي نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

وكشف نابولي أن السلطات الطبية منعتهم من السفر إلى تورينو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبناء على ذلك طلبوا تأجيل المباراة، لكن أصدرت السلطات الطبية في إيطاليا بيانا تؤكد فيها عدم منعها لبعثة نابولي من السفر.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

وفي النهاية صدر قرار رابطة الأندية الإيطالية ليؤكد خوض المباراة في موعدها واعتبار نابولي خاسرا بحالة عدم الحضور للملعب.

حضر يوفنتوس إلى ملعب المباراة ولم يحضر نابولي. الحكم انتظر للمدة القانونية ثم أعلن إنهاء اللقاء واعتبار يوفنتوس فائزا.

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