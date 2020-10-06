نابولي يقدم توضيحا من 8 صفحات لسبب غيابه عن مواجهة يوفنتوس

قدم أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي توضيحا لموقف ناديه إلى وزير الرياضة الإيطالي بعد التغيب عن مواجهة يوفنتوس في الدوري.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن رئيس نابولي أرسل رسالة من ثماني صفحات إلى وزير الرياضة فينسينزو سبادافورا يشرح فيها موقف ناديه.

وأفادت وكالة الأنباء أن رئيس نابولي أرسل خطابا إلى وزير الرياضة بهدف شرح موقف النادي بأفضل طريقة ممكنة.

وأوضحت أن سبادافورا قال إنه تلقى الرسالة خلال الاجتماع مع رئيس الاتحاد جابرييل جرافينا.

ما الذي حدث؟

كان من المفترض أن يستضيف يوفنتوس منافسه نابولي مساء يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكن الضيوف تخلفوا عن السفر لتورينو.

حيث أعلن نابولي يوم السبت اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين صفوفه لـ بيورتر زيلينسكس لاعب الوسط البولندي، وإليف إلماس لاعب الوسط المقدوني.

وفي نفس التوقيت، كشف يوفنتوس عن اكتشاف حالتي إصابة بـ كورونا بين موظفين النادي، ودخول كافة أفراد الفريق يفي عزل وقائي تحسبا لتفشي الفيروس في الفريق.

وكشف نابولي أن السلطات الطبية منعتهم من السفر إلى تورينو بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وبناء على ذلك طلبوا تأجيل المباراة، لكن أصدرت السلطات الطبية في إيطاليا بيانا تؤكد فيها عدم منعها لبعثة نابولي من السفر.

على الرغم من ذلك، أعلن يوفنتوس توجهه لملعب المباراة وخوض اللقاء بشكل طبيعي بسبب عدم ورود أي قرارات من الاتحاد الإيطالي.

وفي النهاية صدر قرار رابطة الأندية الإيطالية ليؤكد خوض المباراة في موعدها واعتبار نابولي خاسرا بحالة عدم الحضور للملعب.

حضر يوفنتوس إلى ملعب المباراة ولم يحضر نابولي. الحكم انتظر للمدة القانونية ثم أعلن إنهاء اللقاء واعتبار يوفنتوس فائزا.

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