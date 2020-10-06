مودريتش: مورينيو صريح وأنا ممتن له.. ولا أعرف لماذا ينتقدون زيدان!

أشاد لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد بمدربه الحالي زين الدين زيدان والسابق جوزيه مورينيو، متعجبا من التشكيك في قدرات الأول رغم تحقيقه لألقاب عديدة مع الفريق الإسباني.

لوكا مودريتش النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال الكرواتي في حواره مع El Partidazo de Cope:"مورينيو كان سبب انتقالي لريال مدريد، للأسف عملت معه لعام واحد. دوما سأكون ممتنا له لأنه أخذني لريال مدريد. شخص حاد وقوي، لكنه صريح ودائما يقول الحقيقة في وجهك".

وواصل لاعب الوسط البالغ عمره 35 عاما "(كارلو) أنشيلوتي مدرب رائع، وشخص رائع كذلك. لعبنا معه بشكل جيد جدا. أمضينا عامين رائعين معه، فزنا بدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، لعبنا كرة قدم رائعة. لا زلت أتحدث معه من آن لآخر".

واستمر اللاعب الأسبق لتوتنام "(رافاييل) بينيتيث لم ينجح في مدريد لكنه مدرب رائع. هذه كرة القدم، ليس كل مدرب يقود فريقا ينجح معه. لم تكن هناك مشكلة معه. زيدان مدرب ممتاز. ما فعله معنا على مر السنوات لن يتكرر. أشعر أن الناس لا يقدرونه كمدرب، دائما يشككون فيه. إنه من الأفضل، أتمنى أن يراه العالم شخصا لا يمكن المساس به في مدريد".

وأردف وصيف مونديال 2018 "حين تسمع في التلفاز أو الراديو انتقادات لزيدان، بعضها ليس منطقيا على الإطلاق. إنه مدرب رائع. يناسبنا مثل القفاز. مثالي لريال مدريد. قد يصبح مثل (سير أليكس) فيرجسون أو (أرسين) فينجر في إنجلترا".

وانتقل مودريتش للحديث عن زميله السابق جاريث بيل، الذي رحل معارا إلى ناديه السابق توتنام، فقال الكرواتي:"شخص رائع، خجول. الصحافة تحكم عليه بناء على السنوات الأخيرة، لكن عليك تذكر كل ما قدمه. لم تكن هناك مشكلة مع أحد في غرفة الملابس، كان يتحدث بالإسبانية معنا. الناس نسوا سريعا ما فعله بيل. لم يكن اجتماعيا، لكن في غرفة الملابس كان بخير. آسف، كثيرون نسوا ما فعله".

ويقضي مودريتش موسمه التاسع مع ريال مدريد وشارك اللاعب في 347 مباراة مع الفريق وسجل 22 هدفا وأرسل 55 تمريرة حاسمة.

وتوج مودريتش بـ17 لقبا مع النادي الملكي.

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