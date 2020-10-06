مهاجم ليفربول السابق ينتقد فان دايك بعد السباعية: أين المسؤولية والقيادة؟

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 11:15

كتب : FilGoal

لاعبو أستون فيلا يحتفلون بهدف في مرمى ليفربول

انتقد ستان كوليمور مهاجم ليفربول السابق لاعبي الفريق الحاليين وبالأخص المدافع فيرجيل فان دايك بعد خسارتهم التاريخية بنتيجة 7-2 يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كوليمور في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية:"لو احتجنا دليلا أن فن الدفاع انتهى، فليفربول ومانشستر يونايتد أثبتا ذلك يوم الأحد. ليفربول تحديدا، باعتباره بطل الدوري وأوروبا والعالم".

وواصل "ما أزعجني أكثر أن أستون فيلا لم يتعب كثيرا ليسجل 7 أهداف. فان دايك بالتأكيد مدافع من أفضل طراز، عالمي، كلنا يعرفه جيدا، لكن ما ضايقني هو قلة الشعور بالمسؤولية، سواء هو أو أي لاعب آخر في ليفربول أو يونايتد".

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وأضاف "في هذه الأيام ينتظر اللاعبون والمدربون حتى نهاية الشوط ليقوم أحد ما بترتيب الأمور، أو ينتظرون لما بعد المباراة حتى يفسرون ما حصل. حتى المدربين يواصلون القيام بنفس الأمور حتى لو النتيجة ليست جيدة، فقط لأن هذه هي الطريقة التي يلعبون بها".

وأتم "لو أنا، آلان شيرر، أندي كول، دوايت يورك، ليس فرديناند، إيان رايت ، أو أي مهاجم من جيلي، لعب ضد ليفربول يوم الأحد، لخرج من الملعب ومعه ثلاث كرات".

وتلقى ليفربول أول خسارة في الدوري هذا الموسم بالسقوط المدوي في فيلا بارك بسبعة أهداف دون رد.

وتراجع حامل اللقب للمركز الخامس في ترتيب البطولة ورصيده 9 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن إيفرتون المتصدر.

ويلعب ليفربول ضد جاره المتصدر إيفرتون في 17 أكتوبر المقبل.

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