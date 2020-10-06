مساعد كلوب السابق: كنت أنا المدرب على مدار 17 عاما

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 - 10:48

كتب : FilGoal

بوفاتش

قال جيليكو بوفاتش المدير الرياضي لنادي دينامو موسكو الروسي والمساعد الأسبق ليورجن كلوب مدرب ليفربول إنه كان يقوم بعمل المدير الفني وليس الأخير على مدار 17 عاما عملا فيها معا.

وصرح بوفاتش، الذي ترك منصبه كمساعد لكلوب في ليفربول في إبريل 2018، في حواره مع الصحفي الروسي نوبل أروستاميان في فيديو عبر يوتيوب "قمت بعمل المدرب، باستثناء المقابلات الصحفية".

وواصل الصربي الذي وصفه كلوب في وقت سابق بـ"العقل" "وكأني كنت المدرب على مدار 17 عاما. قمت بكل الأعمال وحاولت التأثير في فريقي بأكبر قدر ممكن لأساعده على النجاح، لكني لم أحتاج لفت الانتباه".

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واستمر "في الوقت الحالي لا أريد أن أصبح مدربا. حين يطلبني برشلونة سأفكر في الأمر، بخلاف ذلك لا".

وأتم "تقول إنني هنا فقط من أجل الوظيفة وأنتظر فرصة أفضل، لكن لو علمت العروض التي رفضتها خلال مسيرتي، لن تقول ذلك. لن أقول لك الأندية التي طلبتني".

ولم يعلن بوفاتش أو ليفربول سبب الانفصال في إبريل 2018.

وعمل بوفاتش مساعدا لكلوب في أندية ماينز ودورتموند وليفربول.

وكان بوفاتش زميلا لكلوب كلاعبين في ماينز خلال التسعينات من القرن الماضي.

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