بحضور حارس الكاميرون ومدرب مصر السابق.. فرانس فوتبول تعلن المرشحين لفريق الأحلام

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:13

كتب : نادر عيد

فريق الأحلام

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تقديمها لجائزة استثنائية هذا العام بعنوان "الكرة الذهبية لفريق الأحلام" للتشكيل المثالي في كرة القدم لآخر 70 عاما.

وقررت المجلة ذلك بعدما حجبت جائزة الكرة الذهبية لعام 2020 بسبب تأثر كرة القدم في العالم بجائحة كورونا.

وسيصوت صحفيون حول العالم لاختيار التشكيل المثالي على أن تُعلن النتائج في ديسمبر المقبل.

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وتنشر المجلة تباعا عبر موقعها 10 مرشحين لكل مركز ليختار الجمهور اللاعب الأفضل من وجهة نظره، لكن الجائزة ستذهب في النهاية لأصحاب الأصوات الأعلى من قبل الصحفيين.

وترشح من اللاعبين الحاليين مارسيلو وسيرخيو راموس ومانويل نوير، ومن ضمن الاختيارات توماس نكونو حامي عرين الكاميرون السابق ورود كرول نجم هولندا والمدرب الأسبق لمنتخب مصر والزمالك.

ورشحت المجلة في حراسة المرمى كلا من جوردون بانكس وجيانلويجي بوفون وإيكر كاسياس وسيب ماير ومانويل نوير وتوماس نكونو وبيتر شمايكل وإدوين فان دير سار وليف ياشين ودينو زوف.

(France Football)

وفي المركز الظهير الأيمن جوزيبي بيرجومي وكافو وكارلوس ألبرتو وديالما سانتوس وكلاديو جينتيلي ومانفرد كالتز وفيليب لام وفيم سوربير وليليان تورام وبيرتي فوجتس.

(France Football)

وفي مركز قلب الدفاع فرانكو باريزي وفرانز بيكينباور وفابيو كانافارو ومارسيل دوساييه ورونالد كومان وبوبي مور ودانيل باساريلا وماتياس سامر وجايتانو شيريا وسيرخيو راموس.

(France Football)

وفي مركز الظهير الأيسر أندرياس بريمة وبول برايتنر وأنتونيو كابريني وجياشينتو فاكيتي وجونيور ورود كرول وباولو مالديني ومارسيلو ونيلتون سانتوس وروبرتو كارلوس.

(France Football)

وبناء على خطة لعب 3-4-3، ستنشر المجلة في وقت لاحق المرشحين للمراكز السبعة المتبقية.

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