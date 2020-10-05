رسميا – عاد إلى ميونيخ.. بايرن يستعير دوجلاس كوستا من يوفنتوس

أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع دوجلاس كوستا قادما من يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة.

ليعود كوستا إلى بايرن مجددا بعد 3 سنوات من مغادرته صوب يوفنتوس.

وكانت شبكة "سكاي ألمانيا" قد ذكرت أن كوستا سيخضع للكشف الطبي في تورينو اليوم الإثنين، على أن يلتحق بـ بايرن الثلاثاء أو الأربعاء.

ويأتي الإعلان عن صفقة دوجلاس كوستا بعد أقل من ساعة من إعلان صفقة إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

وقال دوجلاس كوستا للموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالعودة إلى بايرن مجددا".

وأضاف: "قضيت وقتا رائعا في ميونيخ وحققت نجاحات عديدة، وأنا واثق من قدرتي على الفوز بألقاب أخرى".

فيما صرّح حسن صالحمديتش المدير الرياضي لـ بايرن: "دوجلاس كوستا سيقوّي أجنحتنا وهذا مهم لأسلوبنا".

وواصل: "نحن راضون تماما عن الأجنحة التي نمتلكها: سيرج جنابري، لوروا ساني، كينجسلي كومان، جمال موسيالا، دوجلاس كوستا".

وأتم: "دوجلاس يعرف بايرن ميونيخ وسينسجم سريعا".

كوستا (30 عاما) جناح برازيلي انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من شاختار دونتسك في صيف 2015 مقابل 30 مليون يورو.

وخاض كوستا 77 مباراة مع بايرن على مدار موسمين، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 27 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري الألماني مرتين، وبكأس ألمانيا مرة واحدة.

في صيف 2017 انتقل كوستا إلى يوفنتوس معارا، قبل أن ينضم إليه بشكل نهائي صيف 2018 مقابل 40 مليون يورو.

ولعب كوستا مع يوفنتوس 103 مباراة، سجّل خلالها 10 أهداف، وصنع 21 هدفا، وفاز بالدوري الإيطالي 3 مرات، وبكأس إيطاليا مرة، وبكأس السوبر الإيطالي مرة.

وبحث بايرن ميونيخ عن أجنحة هجومية منذ بداية سوق الانتقالات بعد نهاية إعارة إيفان بيرسيتش وعودته إلى إنتر ميلان، وكذلك عودة فيليبي كوتينيو إلى برشلونة.

ويمتلك دوجلاس كوستا 31 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، وشارك معه في كوبا أمريكا 2015، وكأس العالم 2018، لكنه لم ينضم إلى صفوفه منذ نوفمبر 2018.

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