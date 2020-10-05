رسميا – إن لم تستطع الفوز عليهم فانضم إليهم.. تشوبو موتينج إلى بايرن

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 16:08

كتب : FilGoal

تشوبو موتينج - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ عن تعاقده مع الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في صفقة انتقال حر.

ووقّع تشوبو موتينج مع بايرن ميونيخ بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان بانتهاء الموسم الماضي.

ويمتد عقد تشوبو موتينج مع بايرن ميونيخ حتى صيف 2021، أي لمدة موسم واحد.

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وكان تشوبو موتينج قد شارك في خسارة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ بنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع قليلة.

وصرّح تشوبو موتينج عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "من الرائع أن أعود مجددا للدوري الألماني وأن أنضم إلى أكبر نادٍ في ألمانيا".

وأضاف: "من لا يرغب في اللعب لـ بايرن؟! إن اللعب لهذا النادي شرف".

وأتم: "الهدف في بايرن ميونيخ هو الفوز دوما بكل شيء، وأنا متحمس جدا لتحقيق هذه الأهداف".

فيما صرّح حسن صالحمديتش المدير الرياضي لـ بايرن: "أنا سعيد بالتعاقد مع إيريك، إنه يمد قائمتنا بمزيد من العمق الهجومي".

وأضاف: "إيريك اكتسب الكثير من الخبرة في باريس سان جيرمان، وهو يعرف الدوري الألماني، وقد انضم إلينا في صفقة مجانية، ولذا كان كل شيء ملائما".

تشوبو موتينج (31 عاما) لعب في باريس سان جيرمان لمدة موسمين، وخاض معه 51 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف كان أهمها هدفه القاتل في شباك أتالانتا الذي أهّل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووُلد تشوبو موتينج في مدينة هامبورج الألمانية، وبدأ مسيرته مع فريقها حتى رحيله إلى ماينتس عام 2007، قبل أن يلعب لـ شالكه وستوك سيتي.

وقرر تشوبو موتينج تمثيل منتخبه بلاده الأصلي الكاميرون، ويمتلك معه 53 مباراة دولية، وشارك معه في كأس العالم 2010 و2014، وكأس الأمم الإفريقية 2015 و2019.

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