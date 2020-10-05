ديشامب: جريزمان ليس سعيدا بمركزه الجديد في برشلونة.. لا يناسبه

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 18:39

كتب : FilGoal

جريزمان - برشلونة

قال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا إن أنتوان جريزمان لاعب برشلونة ليس مرتاحا في مركز الجناح الأيمن الذي يشغله حاليا في ناديه تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وصرح ديشامب في مؤتمر صحفي عن لاعب فرنسا "أتحدث معه وسأراه لاحقا. أثق أنه ليس سعيدا بهذا المركز".

وواصل "لا أتدخل في شؤون اللاعبين مع أنديتهم، جريزمان يلعب في اليمين حاليا، عليه أن يتأقلم الآن. بالنسبة لي، إنه مؤثر أكثر حين يلعب في قلب الملعب، حين يلمس الكرة كثيرا، لديه الإمكانية على مساعدة لاعبي الوسط".

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وأضاف حامل لقب كأس العالم "لا يمكنه أخذ الكرة ومراوغة المنافسين في الرواق مثل آخرين. يحتاج للمس الكرة كثيرا، وهو لاعب يتحرك بذكاء. جريزمان لا يشكو أبدا، لكن لابد من اختيار المركز الأنسب للاعب".

وشارك جريزمان (29 عاما) كجناح أيمن في 3 مباريات بالموسم الحالي مع برشلونة، لم يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة في فوزين وتعادل.

ويقضي جريزمان موسمه الثاني مع برشلونة منذ رحل عن أتليتكو مدريد في 2019.

ولعب جريزمان 51 مباراة مع برشلونة وسجل 15 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويستعد جريزمان للمشاركة مع منتخب بلده وديا ضد أوكرانيا يوم الأربعاء وأمام البرتغال وكرواتيا في 11 و14 أكتوبر على الترتيب في دوري أمم أوروبا.

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