رسميا – هل يكون الحل لأزمة الظهير الأيسر؟ أليكس تيلليس إلى يونايتد

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 - 19:05

كتب : رامي جمال

أليكس تيلليس - مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد ضمه للظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيلليس قادما من بورتو البرتغالي رسميا.

ووفقا لموقع يونايتد الرسمي فإن اللاعب صاحب الـ27 عاما وقع على عقد يربطه بالنادي لعام 2024 مع إمكانية مده لعام آخر.

ولم يشر يونايتد لقيمة الصفقة فيما أوضح بورتو في وقت لاحق أن الصفقة كلفت النادي الإنجليزي 15 مليون يورو بالإضافة لمليوني يورو كحوافز.

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وأصبح تيلليس هو ثاني صفقات يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد دوني فان دي بيك من أياكس.

ويعاني يونايتد من أزمة في مركز الظهير الأيسر في ظل عدم ظهور لوك شو بشكل جيد وعدم وجود بديل له.

وقال تيلليس لموقع ناديه الجديد: "أن أنضم لناد بحجم مانشستر يونايتد هو فخر كبير، يجب أن تعمل بقوة في مسيرتك لتحصل على تلك الفرصة وأعد الجميع بإنني سأقدم لة ما لدي للنجاح هنا".

وتابع "لقد فزت بالعديد من الألقاب في بورتو وأود استمرار ذلك في مانشستر يونايتد، المدرب لديه خطة واضحة لهذا الفريق ولا أستطيع الانتظار لارتداء ذلك القميص الشهير".

فيما قال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد: "أرحب بأليكس فهو لاعب راقبناه لبعض الوقت وأدائه خلال السنوات الأخيرة هو ما نبحث عنه، هو مقاتل ويحب الفوز وسيضيف المزيد للفريق".

وأتم "إمكانيات أليكس كلاعب وكشخص هي أشياء نريدها هنا في مانشستر يونايتد".

وبدأ تيلليس مسيرته في البرازيل مع جوفينتود وانتقل إلى جريميو ثم جالاتا سراي التركي.

وانتقل بعد ذلك في 2015 إلى إنتر ميلان معارا لموسم قبل أن يقرر بورتو شرائه من النادي التركي في 2016.

وخلال الموسم الجاري سجل تيلليس هدفين في أربع مباريات بالدوري البرتغالي مع بورتو.

أما الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع 12 في 49 لقاء.

وإجمالا مع بورتو خاض 195 مباراة سجل خلالهم 26 هدفا وصنع 57 آخرين.

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