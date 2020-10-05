في الدرجة الثانية - الصراع يشتعل وسيراميكا يقترب من الممتاز

قطع سيراميكا كليوباترا خطوة أخرى نحو الارتقاء للدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه بقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه النجوم يوم الإثنين في الجولة 20 من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.

ورد سيراميكا، الذي يحتاج 5 نقاط في آخر جولتين للصعود للممتاز، على هدف حسين حمدي بثنائية شريف دابو وأحمد غنيم ليعزز تصدره لترتيب المجموعة برصيد 39 نقطة.

واستمر الداخلية مطاردا لسيراميكا وفاز على ضيفه المريخ بهدف أحمد عبد الفتاح ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، وواصل بتروجت تمسكه بأمل الصعود بإسقاط ضيفه منتخب السويس بهدف رشاد متولي ليرفع رصيده إلى 36 نقطة.

وفاز القناة على ضيفه الترسانة بهدفين وتعادل النصر بلا أهداف ضد جمهورية شبين وفي رأس البر تفوق الزرقا على ضيفه كوكاكولا بهدفين لواحد، تقدم محمد ناجي للأخير قبل أن يحرز وليد بدران وحسام جمالية.

وفي الجولة المقبلة يلعب سيراميكا ضد مضيفه المريخ ويستضيف النجوم فريق بتروجت ويحل الداخلية ضيفا على جمهورية شبين.

وفي الجولة الأخيرة يلعب بتروجت ضد المريخ ويستضيف سيراميكا فريق جمهورية شبين ويحل النصر ضيفا على الداخلية.

ومن المفترض هبوط خمسة أندية من المجموعة إلى دوري الدرجة الثالثة مع نهاية الموسم لكن قد يتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا بإلغاء الهبوط بسبب تأثر الأندية بتوقف النشاط لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ووفقا للترتيب الحالي فقد هبط الزرقا إلى دوري الدرجة الثالثة.

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